Марюс Лауринавичюс: НАТО должно действовать симметрично и асимметрично для остановки РФ 1 11.04.2021, 13:11

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Некоторые шаги могут подорвать финансовый фундамент страны-агрессора.

В целях остановки эскалации со стороны Российской Федерации НАТО должно дать понять руководству Кремля, что не будут сдавать позиции в отношении Украины. На эскалацию со стороны России необходимо реагировать симметрично, применяя и асимметричные инструменты, в частности финансовое давление.

Об этом в комментарии Guildhall заявил старший аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс.

«В целях остановки российской агрессии НАТО важно применить инструмент эскалация-деэскалация, который в Москве системно используют. К примеру, возьмем ситуацию в Черном море, на отправку Россией военных кораблей в акваторию, НАТО должно сделать аналогичный шаг и направить свои суда. На эскалацию со стороны Москвы, важно реагировать эскалацией. Но действовать важно взвешенно, не провоцируя военный конфликт, но продемонстрировать, даже военными методами, что НАТО отступать не будет и тем самым охладить Кремль», – заявил аналитик.

«Просто как пример инструментария, есть вариант направить военных экспертов НАТО в Украину, все с той же целью, дать понимание. Еще одним действенным инструментом может стать отключение России от системы SWIFT и лишить их возможности финансовых транзакций, вопреки тому, что подготовку к такому сценарию в России и в Китае ведут, они еще не готовы и такой шаг просто подорвет их финансовый фундамент», – считает эксперт.

«Ключевым вопросом в текущей ситуации является наличие политической воли на Западе и на данный момент можно говорить, что в Вашингтоне ее достаточно. Важно действовать асимметричными и симметричными мерами», – подытожил Марюс Лауринавичюс.

Ранее руководитель аналитической группы Da Vinci AG Анатолий Баронин заявил в комментарии Guildhall, что в условиях эскалации со стороны Российской Федерации и угрозы военной агрессии против Украины действенным инструментом по противодействию РФ является ограничение доступа российских элит к финансовым ресурсам, которые сосредоточены на Западе, а также ограничение их использования внутри России.

Напомним, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям «Запад 2021» стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.

1 апреля украинская разведка отчиталась, что Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины, а президент Владимир Зеленский провел тайное совещание относительно обострения на Донбассе и возможного нападения России.

Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как 26 марта оккупанты на Донбассе убили четверых украинских военных, а Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.

Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить всплеск насилия на Донбассе и скопление российских войск у украинских границ.