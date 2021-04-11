Стоимость биткоина снова превысила $60 тысяч 4 11.04.2021, 13:34

Цена криптовалюты растет на новостях о возможном сокращении предложения.

Самая популярная криптовалюта биткоин снова подорожала до 60 тысяч долларов. Ее стоимость растет на новостях о возможном сокращении предложения. Об этом пишет Reuters (перевод — korrespondent.net).

Отметим, биткойн впервые взял эту планку 13 марта, достигнув рекордной отметки в 61 781,83 доллара на бирже Bitstamp. Это произошло сразу после того, как президент США Джо Байден подписал пакет помощи экономики на 1,9 трлн долларов.

При этом аналитики полагают, что за последние пару недель инвесторы обратили свое внимание на фондовые рынки и другие криптовалюты. В результате чего биткойн фактически "бездействовал" на уровне 50 000 долларов.

Доля биткоина занимает более 70% всего глобального рынка криптовалют. За три месяца он подорожал почти в три раза, а за последний год – почти в семь раз.

Напомним, с начала 2021 года стоимость биткоина выросла почти на 90% благодаря возросшему спросу на него со стороны институциональных инвесторов, а также компаний, рассматривающих криптовалюту в качестве инструмента хеджирования инфляционных рисков.

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