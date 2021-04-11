«Картина радикально изменилась»: врачи рассказали о новых симптомах COVID-19 1 11.04.2021, 13:41

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Это связано с мутациями вируса.

После появления новых штаммов коронавируса клиническая картина радикально изменилась. Об этом рассказала инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает korrespondent.net.

По ее словам, в последнее время ход коронавируса стал длиннее, иногда до месяца пациенты нуждаются в кислородной поддержки.

"Все непредсказуемо, часто бактериальные осложнения", — сказала Голубовская.

Врач уточнила, что сейчас даже начали тяжело болеть дети, для которых открывают новые стационары. Кроме того, отмечает, что у больных довольно часто по сравнению с предыдущими периодами возникает почечная недостаточность.

"Заболевание "помолодело", 50+, а на сегодняшний день, вероятно, в связи с приходом южноафриканского штамма...Стали болеть дети, дети тяжело болеют, находятся на аппаратах ИВЛ. Открываются новые стационары для детей, этого не было еще недели три назад. Все это обусловлено новыми штаммами. Сейчас уже известно, что британский штамм на 65% осложняет заболевание. Позавчера мы в очередной раз изменили протокол лечения", — подытожила она.

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