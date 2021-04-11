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Медики назвали девять полезных продуктов, в которых кальция больше, чем в стакане молока

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  • 11.04.2021, 14:13
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Медики назвали девять полезных продуктов, в которых кальция больше, чем в стакане молока

Чем старше мы становимся, тем больше нужно кальция извне нашему организму.

Кальций накапливается в нашем организме только до 15 лет – дальше мы можем только терять его и восполнять потерянное. А чем старше мы становимся, тем больше нам нужно кальция и тем легче он «вымывается», ослабляя наши кости и суставы. Самый простой выход – есть продукты, богатые кальцием. Суточная норма для взрослого человека – 1000 мг – содержится, например, в трех стаканах молока. Но что делать, если вы не любите молочные продукты?

Медики подобрали несколько вкусных альтернатив, пишет healthinfo.ua.

Лосось

Эта полезная и вкусная рыба богата не только витамином D и кислотами Омега-3, но и кальцием. В стандартной порции содержится 340 мг – треть суточной нормы!

Семена чиа

Если вы беспокоитесь о здоровье своего кишечника, вам стоит почаще есть эти семена, ведь в них содержится много полезной клетчатки. Кроме того, в 100 граммах семян чиа содержится 631 мг кальция – две трети суточной нормы!

Сардины

Еще одна полезная рыба, которая поможет укрепить ваши кости и суставы: в стандартной порции содержится 370 мг кальция. Кстати, не забывайте о том, что всего две порции рыбы в неделю помогают существенно снизить риск развития болезни Альцгеймера.

Миндаль

Очень полезный перекус, который восполнит дефицит белка, полезных углеводов, клетчатки – и кальция. В неполном стакане этих орешков содержится 320 мг этого микроэлемента.

Зелень

Шпинат, капуста, листья салата богаты не только антиоксидантами клетчаткой, но и кальцием: в миске зеленых овощей содержится от 200 до 400 мг кальция. Так что съедайте порцию этого полезного сала в день – и будете красивыми и здоровыми!

Цитрусовый сок

Апельсиновый, грейпфрутовый, мандариновый сок – это 350 мг кальция на стакан. Но помните, что не стоит слишком увлекаться фруктовыми соками из-за высокого содержания природного сахара. Один-два стакана в неделю, не больше!

Сушеный инжир

Сухофрукты – отличная замена привычным десертам. Полезные (а не «пустые», как в печенье или пирожных) углеводы, клетчатка, антиоксиданты – и много кальция. В 150 граммах содержится 320 мг – но стоит съедать поменьше, так как сухофрукты очень, очень калорийны. И, конечно, стоит выбирать те, которые готовились без применения сахарного сиропа.

Нут

Нут и другие бобовые должны быть важной частью вашего повседневного рациона. Во-первых, они богаты полезной клетчаткой, дефицит которой наблюдается почти у всех взрослых, во-вторых, они помогают поддерживать здоровый уровень сахара в крови. И, наконец, в-третьих, в нуте очень много кальция: в стандартной порции – 350 мг.

Овсяная каша

Полстакана овсяных хлопьев содержит порядка 200 мг кальция – отличный выбор для завтрака!

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