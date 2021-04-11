Дырка от бюджета Леонид Фридкин

11.04.2021, 14:57

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В белорусской экономике обнаружился интересный феномен.

Первые результаты сбора налогов и исполнения бюджета в текущем году, опубликованные МНС и Минфином, дают некоторое представление о состоянии экономики, а также о перспективах изменения налоговой политики.

В январе-феврале тг. в бюджет поступило 4550,1 млн. рублей, что на 7,7% больше, чем год назад в текущих ценах или на 2,8% меньше в сопоставимых ценах (с учетом индекс-дефлятора ВВП – 110,8%). При этом налоговые доходы выросли на 8,8% в текущих ценах, но сократились на 1,8% в сопоставимых, а неналоговые доходы снизились на 8% в текущих ценах и на 17% в сопоставимых ценах.

Рост номинальных сумм налогов активно «съедается» инфляцией по дороге в бюджет. Так, поступления НДС увеличились 2,6% в текущих ценах по сравнению с январем-февралем прошлого года и снизились на 7,4% в сопоставимых ценах. Сокращение основного налога на потребление свидетельствует, что с восстановлением роста экономики еще далеко не все благополучно. В то же время поступления подоходного налога – выросли на 14,3% (+3,2%) – что неудивительно, учитывая рост номинальной зарплаты. Акцизы увеличились на 162% (+4,8%), налог за добычу (изъятие) природных ресурсов – на 32,7% (19,8%), единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции – на 12,2% (1,3%), земельный налог – на 9,5%, налог на недвижимость – на 14,3%.

Налог на прибыль принес в бюджет 30 млн. – приличное достижение после -14,9 млн. в январе-феврале прошлого года, но более чем скромное по сравнению с 42,2 млн. рублей в аналогичном периоде 2019 г. и, тем более, 59,4 млн. в январе-феврале 2018-го. Впрочем, это лишь промежуточный результат: последствия прошлогодней девальвации еще долго будут аукаться на финансовых и налоговых результатах.

Обнаружился интересный феномен: поступления налога на доходы иностранных юрлиц более чем вдвое превышают налог на прибыль с белорусских предприятий. В 2017-2019 гг. ничего подобного даже представить было невозможно.

Поступления налога при УСН выросли на скромные – на 6,9% в текущих ценах, единого налога с ИП и иных физлиц –на 3,4% а в сопоставимых сократились на 3,5% и 6,7% соответственно. Такая динамика наглядно демонстрирует масштаб проблем, испытываемых сейчас малым бизнесом. А потому попытки властей увеличить его «участие в финансировании государственных расходов» могут привести к обратным результатам. Иными словами, увеличение налоговой нагрузки попросту добьет малый бизнес.

Прочие налоги, сборы, пошлины упали на 37,4%. Видимо сейчас не до административных процедур и прочих мелочей.

Еще интереснее выглядит картина с исполнением бюджета, представленная Минфином. Традиционно в его пресс-релизах не сопоставляются данные с аналогичным периодом предыдущего года. Так что посчитаем сами.

Итак, доходы бюджета сектора государственного управления за январь-февраль 2021 года сложились в сумме 8,47 млрд. рублей, республиканского бюджета – 3,8 млрд., расходы – 9,84 млрд. и 5,1 млрд. рублей.

Таким образом, расходы бюджета сектора госуправления за 2 месяца тг. оказались на 26,2% больше, чем годом ранее (в текущих ценах), республиканского – на 64,5% больше, тогда как доходы увеличились всего на 0,8% и 8,5% соответственно. В сопоставимых ценах (при индекс-дефляторе ВВП 110,8%) доходы сократились на 9% и 2%.

Поступление НДС по итогам 2 месяцев составило 2,6 млрд. рублей (на 4% больше, чем год назад), акцизов – практически столько же – 0,5 млрд. Налога на прибыль поступило 30 млн. рублей, тогда как год назад он имел отрицательное значение в связи с возвратами из бюджета. Для сравнения, в январе-феврале 2019 г. налога на прибыль поступило 42,2 млн. рублей. Доходы от внешнеэкономической деятельности выросли на 75%: с 0,4 млн. в январе-феврале 2020 г. до 0,7 млрд. рублей сейчас. Но радоваться тут особо не приходится – в начале прошлого года наблюдался обвал доходов от ВЭД на 42,9%. Так что эта статья доходов просто вернулась к уровню 2-летней давности в текущих ценах, а в долларовом эквиваленте доходы она сократилась за этот период на 15,6%.

Поступления в ФСЗН за январь-февраль выросли на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом 20120 г. – до 3,24 млрд. рублей, но расходы росли еще быстрее – на 18,1% до 3,19 млрд. В результате профицит бюджета фонда составил 0,05 млрд. рублей – вдвое меньше, чем год назад.

Впрочем, расходы государства росли еще быстрее. В частности, расходы на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и СМИ) увеличились на 15,4%: с 2,6 млрд до 3 млрд., на финансирование национальной экономики – на 14,3% (с 0,7 млрд до 0,8 млрд рублей). Это еще цветочки – в последнее время постановления о субсидировании то одних, то других госпредприятий сыплются оно за другим.

Например, Оршанскому льнокомбинату из бюджета будут возмещаться проценты по очередному кредиту, полученному на модернизацию, Беларусбанку – проценты по кредитам, выданным этому комбинату, а заодно – Барановичскому производственному хлопчатобумажному объединению и ОАО ”Камволь“. Холдингу «Марко» возместят часть процентов по кредитам, набранным в 2015-2017 гг. на прожекты расширения производства обуви до 5 млн. пар в год. Очередную порцию господдержки получили «успешные» организации деревообработки.

- Это часом не разбрасывание денег с вертолета? – спросит какой-нибудь далекий от бюджетной арифметики гражданин.

- Как вы могли такое подумать! – успоким мы его. – Это самая что ни на есть господдержка социально-ориентированной экономики. С вертолета – это совсем иначе.

- А инфляция от такой господдержки не разыграется?

- Не беспокойтесь, за ее розыгрыш с бизнеса спросят. По всей строгости предельных индексов, надбавок и рентабельности.

Господдержка – это еще «цветочки». Расходы на общегосударственную деятельность выросли почти в 2,4 раза – с прошлогодних 1,3 млрд. до 3,1 млрд. рублей. То есть за 2 месяца по этой статье выбрали сразу 23,2% годового плана. Очень надо было – ну, вы ж понимаете.

В результате прошлогодний профицит бюджета сектора госуправления в 0,6 млрд. рублей сменился дефицитом -1,37 млрд., республиканского бюджета – с +0,4 млрд. до -1,3 млрд. рублей.

Получается, что в условиях стагнации налоговые доходы не растут, в отличие от неуемного аппетита государства. Неудивительно, что «работа по изысканию дополнительных источников для наполнения бюджета» становится первоочередной задачей. А потому власти экстренно ищут способы залатать дыры стремительно тающей казны. С начала года мы получили увеличение подоходного налога для айтишников и отмена льгот по НДС для лекарств и детских товаров.

Следующие шаги – налог на выезд, сокращение вдвое перечня общественных организаций, которым полагается понижающий коэффициент 0,1 к базовым ставкам при аренде недвижимого имущества у госорганизаций. Не развеялись тучи, сгустившиеся с подачи контролеров над «упрощенкой». В планах чиновников ограничение сумм имущественных налоговых вычетов по подоходному налогу, отмена системы уплаты единого налога с индивидуальных предпринимателей, «трансформация» этого налога, вместе со сборами с ремесленников и субъектов агроэкотуризма и налогов с самозанятых граждан в некий единый платеж. Есть еще множество возможностей пополнять бюджет по результатам проверок.

Недавно министр финансов Юрий Селиверстров в ведомственнном журнале объяснил, что планируется расширять налоговую базу за счет отмены льгот при одновременном совершенствовании порядка уплаты основных налогов. То есть грядет очищение белорусской налоговой системы от «лишних» льгот, а, возможно, и некоторых режимов налогообложения, вклад которых, с точки зрения чиновников, не вполне адекватен деятельности, которой занимаются лица, их применящие. Адекватность эту можно просчитать на строго научной основе. Но если приплетаются бюрократические, политические или коррупционные предпочтения, то становится не до формул.

Также ожидается повышение уровня участия малого и среднего предпринимательства в формировании доходов бюджета. «Предлагается установить четкую градацию категорий малого и среднего предпринимательства (самозанятых, индивидуальных предпринимателей и микропредприятий) – пишет Ю. Селиверстров. – и установить для них простой налоговый режим, при котором сумма изъятий станет соразмерна получаемым доходам».

Тут возникает одна неувязочка. Подход «от потребностей» в фискальной политике государства грозит увеличением налогового бремени сверх пределов, которые способны выдержать экономика и население. По данным Минфина налоговая нагрузка в прошлом году составила 22,8% без учета ФСЗН. Можно подсчитать, что с учетом ФСЗН, этот показатель достигает 34,8% – выше, чем в среднем по странам ОЭСР и многих европейских странах. Не очень это соразмерно, тем более, что «соразмерность» в налоговой системе означает ее справедливость. А этот принцип со времен Адама Смита означает, что налогоплательщики «должны участвовать в содержании правительства соответственно доходу, каким они пользуются под покровительством и защитой государства. Соблюдение этого положения или пренебрежение им приводит к равенству или неравенству налогообложения.

С равенством не очень пока получается, тем более, что значительная часть льгот у нас раздается указами в индивидуальном порядке. В придачу помянутые категории бизнеса и граждан, которых ждет "соразмерное" увеличение налогов, не видят сегодня соразмерного улучшения экономической ситуации и качества государственных услуг, которые позволяли бы повышать свои доходы. Есть даже серьезные сомнения, обеспечит ли государство людям безопасность, защиту здоровья, имущества и самой жизни. Но тогда возникает вопрос: налоги – это наше ЧТО?…

Леонид Фридкин, lfriedkin.com

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