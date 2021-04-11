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В Иране на ядерном заводе произошла авария

  • 11.04.2021, 15:13
В Иране на ядерном заводе произошла авария
Фото: AFP

Предприятие расположенo в центральной провинции Исфахан.

В Иране на заводе, расположенном в пустыне в центральной провинции Исфахан, произошла авария, связанная с электрическими сетями. Об этом сообщает Reuters.

Предприятие является центральным элементом программы Ирана по обогащению урана и контролируется инспекторами МАГАТЭ. Также за день до этого на объекте в Натанзе запустили новые усовершенствованные центрифуги для обогащения урана.

"Инцидент не привел к жертвам или загрязнению", - сообщил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди.

Также сообщается, что причина аварии устанавливается.

Ранее США выразили готовность вернуться к переговорам с Ираном по ядерной сделке. Утверждалось, что администрация Джо Байдена двигается к отмене решения своих предшественников относительно выхода США из договоренности JCPOA в 2018 году.

В феврале 2021 года Брюссель предложил Вашингтону и Тегерану встретиться и обсудить условия соблюдения ядерного соглашения.

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