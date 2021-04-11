Чилийские ученые обнаружили необычного соседа древних динозавров 11.04.2021, 15:18

У него сохранилось пять зубов.

В чилийской Патагонии нашли окаменелость животного, похожего на скунса. Оно жило в эпоху динозавров. Это подтверждает теорию о том, что млекопитающие ходили по Южной Америке гораздо раньше, чем принято считать, пишет knife.media.

Окаменелая челюсть древнего скунса обнаружена недалеко от национального парка Торрес-дель-Пайне. У животного сохранилось пять зубов — за это его назвали Orretherium tzen, что буквально означает «пятизубый зверь».

Ученые считают, что именно так могли выглядеть древние скунсы.

Исследователи предполагают, что скунс жил где-то между 72 и 74 млн лет назад, в конце мезозойской эры, и был травоядным.

В прошлом году в этом же районе нашли кости другого млекопитающего, которое жило от 38 до 46 млн лет назад. «Мы находим вещи, которые никто не ожидал найти. Это поможет нам ответить на многие вопросы о динозаврах, млекопитающих и других группах», — говорит Серджио Сото, палеонтолог из Чилийского университета.

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