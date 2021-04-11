Белорусы массово несут белые и красные цветы к мемориалу на станции «Октябрьская» 11.04.2021, 15:28

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Фото: tut.by

Фоторепортаж.

В Беларуси вспоминают жертв теракта в минском метро на станции «Октябрьская», произошедшего 10 лет назад. Белорусы несут цветы к памятному знаку, сообщает tut.by.

Взрыв на станции метро «Октябрьская» в минском метрополитене прогремел вечером 11 апреля 2011 года. В результате теракта 11 человек погибли на месте, четверо умерли в больницах. Телесные повреждения различной степени тяжести получили около 400 человек.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

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