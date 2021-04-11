Нидерландские СМИ обнародовали новые аудиозаписи по делу MH17 11.04.2021, 15:45

На аудиозаписях могут быть голоса главных подозреваемых — Дубинского и Гиркина.

Нидерландская телерадиокомпания NOS опубликовала расшифровку новых аудиозаписей по делу о крушении рейса МН17 на Донбассе в июле 2014 года.

На них зафиксированы, в частности, переговоры одних из главных подозреваемых Сергея Дубинского и Игоря Стрелкова-Гиркина, пишет «Новое время».

По данным СМИ, переговоры перехватили украинские спецслужбы. Более десятка записей были обнародованы Международной следственной группой.

В день авиакатастрофы 17 июля Дубинский заявил, что имеет прямой контакт с Москвой. На записях слышно, как в тот же день Дубинский говорит о ракетной установке Бук на подконтрольной боевикам территории.

Примерно через полчаса после крушения Боинга Дубинский узнал от террористов, что они якобы сбили украинский истребитель. Ему понадобилось почти два часа для того, чтобы выяснить, что в это же время был сбит пассажирский самолет.

При этом, из опубликованных аудиозаписей неясно, кто именно отдал приказ стрелять из Бука.

В публикации нидерландских СМИ также говорится, что тот факт, что Дубинский и его сообщники могли не знать, по какой цели выпустили ракету, не имеет значения для обвинения, отмечается в публикации.

Анализ переговоров также говорит о том, что влияние России на боевиков Донбассе возрастало. Москва была вовлечена в военно-стратегические решения, а террористы получали от РФ средства связи, защищенные от прослушки. Утверждается, что к поставкам аппаратуры имело отношение ФСБ.

Пассажирский Boeing-777 малайзийских авиалиний, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в город Куала-Лумпур, был сбит вооруженными силами РФ над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находилось 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Объединенная следственная группа, которая ведет международное расследование катастрофы Боинга МН17, сделала вывод, что самолет был сбит ракетой, выпущенной зенитно-ракетным комплексом Бук вблизи населенного пункта Снежное. При этом следователи уверены, что ракетный комплекс был доставлен в Украину из России.

В начале 2020 года прокуратура Нидерландов предъявила обвинение четырем подозреваемым по делу о катастрофе рейса MH17 над Донбассом.

Среди подозреваемых: Сергей Дубинский (позывной Хмурый), Игорь Гиркин (позывной Стрелков), Олег Пулатов (позывной Гюрза), Леонид Харченко (позывной Крот).

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