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Толчок к революции

  • Telegram-канал «Минская семибоярщина»
  • 11.04.2021, 15:55
  • 3,200
Толчок к революции

Господа, хотите повторить урок?

Во всем мире практически каждое правительство и национальные элиты стремятся не допустить возникновения революционной ситуации в обществе. Не у всех получается, но даже неудачники изо всех сил пытаются избежать революции. Упертый Лукашенко и в этом как белая ворона. Вроде историк по образованию, хоть и заклятый троечник. Но ведь его «помощники» Сергеенко с Марзалюком на отлично изучали сей предмет на университетских истфаках. А вот в политике тоже оказались двоечниками. Не в состоянии применять полученные знания на практике. А может давно все забыли?

Напомним: революция 1905 года началась с петиции царю от рабочих Путиловского завода в Питере. Потом было Кровавое воскресенье, восстание на «Броненосце Потемкине», «столыпинские галстуки»… Все это послужило толчком к революции(перевороту) 1917 года и братоубийственной гражданской войне. Поводами для всей этой вакханалии служили тупые решения власти и чрезмерное «закручивание гаек».

Господа, хотите повторить урок? Если нет, рекомендуем перечитать курс лекций Сикорского. Подтяните свои знания в теории революции. Осталось совсем немного времени. Иначе на себе лично повторите пройденное. И не рожайте в своей «вертикали» таких тупых документов. Будет плохо, но уже поздно.

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