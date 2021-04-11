Диетологи дали семь советов, как сохранить форму и не набрать вес 11.04.2021, 17:05

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Жизнь в условиях изоляции сопряжена с целым рядом проблем и нарушает распорядок дня миллионов людей во всем мире.

Во время вынужденного пребывания дома на карантине шанс набрать лишний вес достаточно велик. Но соблюдение простых правил поможет вам если не похудеть, то во всяком случае не поправиться в условиях локдауна.

Жизнь в условиях изоляции сопряжена с целым рядом проблем и нарушает распорядок дня миллионов людей во всем мире.

Стресс, одиночество, депрессия, тревога, снижение физической активности и нарушение повседневного распорядка — все эти факторы могут вызвать набор веса во время карантина. Это подтверждают и данные опросов. Диетологи дали ряд рекомендаций, которые позволят вам остаться в форме во время карантина, пишет сайт healthline.com.

1. Пейте больше воды

Соки и сладкий чай обычно содержат сахар и лишены важных питательных веществ, таких как витамины и минералы. Эти напитки не только повышают потребление калорий, но и повышают риск набора веса.

Напротив, употребление большего количества воды может помочь вам почувствовать сытость и тем самым уменьшить ежедневное потребление калорий.

2. Добавьте физической активности

Тренажерные залы и бассейны пока закрыты, но существует множество других способов добавить физическую активность в свой распорядок дня.

Прогулки по окрестностям, пробежки, йога, отжимания, даже уборка и ходьба вниз-вверх по лестнице — любая активность сжигает лишние калории, а значит предотвращает набор веса, а также помогает справиться со стрессом и тревогой. Отличный вариант — найти на YouTube видеоролики с домашними тренировками и выполнять упражнения под руководством специалиста.

3. Готовьте дома

На карантине у многих вошло в привычку заказывать еду из кафе или ресторанов. Однако именно приготовление здоровой еды дома позволяет вам контролировать, что вы кладете на тарелку. Исследование показало, что люди, которые ели более 5 домашних блюд в неделю, на 28% реже имели избыточный вес по сравнению с теми, кто ел домашние блюда менее 3 раз в неделю.

4. Запаситесь здоровыми продуктами

Просто не допускайте, чтобы в вашем холодильнике поселились нездоровые продукты: копчености, чипсы, пирожные. Вместо этого загружайте его фруктами, овощами, цельнозерновыми и бобовыми. Меньше соблазнов — меньше риск переедания.

5. Придерживайтесь распорядка

Ученые пришли к выводу, что составление расписания и его соблюдение — отличный способ выработать здоровые привычки, создавая при этом ощущение нормальной жизни. Попробуйте установить время, когда будете просыпаться и ложиться спать, одеваться, даже если вы работаете из дома, и делать регулярные перерывы в течение дня.

Введите также пищевые правила: время для приготовления еды и основные приемы пищи. Постарайтесь убрать перекусы, за их счет уйдет добавочное потребление калорий.

6. Ешьте только на кухне

Ни за компьютером, ни за просмотром сериала, ни из расставленных по квартире вазочек с печеньем и орешками — только на кухне в отведенное для этого время. Так вы сможете избежать «пищевого разврата».

7. Откажитесь от алкоголя

Алкоголь угнетает имунную систему, к тому же в состоянии даже легкого опьянения мы склонны съедать гораздо больше.

И все же если вы даже заметили небольшую прибавку в весе из-за карантинных ограничений, не будьте к себе слишком строги и критичны. Негативные мысли и эмоции могут отрицательно сказаться на вашем психическом здоровье, а это намного опаснее, чем пара лишних килограммов.

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