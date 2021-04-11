В минздраве Польши заявили о почти 100% эффективности вакцин от COVID-19 1 11.04.2021, 17:38

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В стране сделали более 7,63 миллионов прививок.

В Польше вакцинация против коронавируса показала эффективность в более чем 99% случаев. Об этом 11 апреля в Twitter сообщил министр здравоохранения Адам Недзельский.

"В группе из более 5,5 млн вакцинированных людей только 51 тыс. получила положительный тест на COVID-19, то есть 0,9%", – написал он.

Do tej pory w grupie ponad 5,5 mln zaszczepionych jedynie 51 tys osób wykazało dodatni wynik testu na #COVID19, czyli 0,9%. Ponad połowa tych zakażeń nastąpiła w okresie do 14 dni po pierwszej dawce. Oznacza to w uproszczeniu, że poziom ochrony przekracza 99%.#szczepimysie pic.twitter.com/qDnBtL8lw1 — Adam Niedzielski (@a_niedzielski) April 11, 2021

Более половины случаев заражения коронавирусом произошло в течение 14 дней после введения первой дозы препарата.

"Простыми словами – это значит, что уровень защиты превышает 99%", – отметил Недзельский.

На 11 апреля в Польше сделали более 7,63 млн прививок от COVID-19, около 2,1 млн человек получило две дозы препарата против коронавируса.

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