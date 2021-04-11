закрыть
11 апреля 2021, воскресенье, 19:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске заметили самолет Wizz Air

1
  • 11.04.2021, 17:55
  • 10,032
В Минске заметили самолет Wizz Air

Что делает в столице лоукост?

Сегодня в Национальному аэропорту Минск приземлился самолет венгерского авиаперевозчика Wizz Air, который уже не первый год заявляет о планах запуска регулярного авиасообщения с Беларусью. Tut.by узнал, почему лоукост оказался под Минском и значит ли это, что популярная авиакомпания с бюджетными билетами наконец пришла на белорусский рынок.

Судно компании Wizz Air рейса «Будапешт — Минск» приземлилось в Национальном аэропорту Минск 11 апреля в 12.58. Информация об этом появилась в онлайн-сервисе FlightRadar24, который позволяет отслеживать положение воздушных судов (вот скриншот).

За подробностями журналисты обратились к пресс-секретарю Национального аэропорта Минск Ромине Саматхановой. Собеседница сообщила, что «ничего особенного» в этой ситуации нет:

— Это был чартерный рейс, который доставил в Минск футболистов из Будапешта. Здесь говорить о [начале] регулярного сообщения нельзя. Обычный заказной чартерный рейс.

Уточним, что 13 апреля в столице пройдет отборочный матч чемпионата Европы по мини-футболу Беларусь — Венгрия.

О том, что в Минск будет летать венгерский лоукостер Wizz Air, еще в 2019 году журналистами рассказывал директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский. Планировалось, что авиасообщение стартует уже весной 2020 года. Проходила информация, что рейсы будут организованы из аэропорта в Гродно, позже — и в Минске. Однако регулярных полетов Wizz Air из Беларуси по-прежнему нет, ведутся переговоры.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Добазарился
Добазарился Ирина Халип
Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина
Революция обязывает
Революция обязывает Леонид Невзлин
Невозможное возможно
Невозможное возможно Екатерина Снытина