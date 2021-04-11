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Медики назвали сок, который всего за десять дней улучшает работу сердца и мозга

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  • 11.04.2021, 18:30
  • 10,288
Медики назвали сок, который всего за десять дней улучшает работу сердца и мозга

Участники исследования — пожилые люди.

По словам профессора Эксетерского университета Анни Ванхатало, добавление в рацион продуктов, богатых полезными неорганическими нитратами, всего за 10 дней может позитивно повлиять на когнитивные способности и здоровье сердца. В новом исследовании таким продуктом выступил свекольный сок, пишет «Вокруг света. Украина».

Его полезные нитраты преобразуются в оксид азота, в результате чего улучшается микроциркуляция крови, расширяются сосуды и нормализуется артериальное давление.

Свои выводы профессор Ванхатало и ее коллеги из Университета Эксетера, Кардиффского университета (Британия) и Университета Ставангера (Норвегия) подтвердили на примере 30 человек 70-80 лет.

Они пили свекольный сок, богатый витаминами и полезными нитратами на протяжении 10 дней. После чего ученые констатировали улучшение ключевых показателей сердечной и умственной деятельности.

Еще одно уточнение: в исследовании использовался сырой овощ, а не прошедший тепловую обработку, как в борще со свеклой.

По словам профессора Ванхатало, участники были активными пожилыми людьми. Однако для более точных выводов необходимо провести исследование и на других группах.

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