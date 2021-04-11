Король Иордании и бывший кронприц появились вместе на публике впервые после попытки госпереворота 11.04.2021, 18:59

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Фото: Reuters

Они приняли участие в церемонии в честь 100 лет независимости Хашемитского королевства.

Король Иордании Абдалла II и бывший кронпринц Хамза бен Хусейн впервые появились на публике вместе после попытки переворота в стране. Они приняли участие в церемонии в честь 100 лет независимости Хашемитского королевства, сообщает «Новое время».

Монарх и другие члены королевской семьи возложили венки к мемориалу неизвестному солдату и гробниц королевских семей во дворце Рагадан в Аммане. Хамза поклялся в верности королю после того, как военные предупредили его о действиях, которые, по его мнению, подрывали безопасность и стабильность Иордании.

Ранее власти страны сообщила, что предотвратили попытку государственного переворота, задержав члена королевской семьи Шерифа Хасан бен Заида, бывшего советника короля Абдаллы II и экс-министра финансов Басем Авадаллу.

По данным The Washington Post, всего было задержано около 20 человек, подозреваемых в попытке заговора для свержения короля Абдаллы II. Также сообщалось, что под домашний арест отправили бывшего наследного принца Хамза бен Хусейна. Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал-майор Юсеф Хунейти опроверг эту информацию, заявив, что принца «попросили прекратить действия, направленные против безопасности и стабильности Иордании».

7 апреля король заявил, что мятежа не будет, а Хамза находится «под его опекой» со своей семьей во дворце. По словам Адбаллы, этот кризис был «болезненным», поскольку возник как внутри королевской семьи, так и вне ее.

Ожидалось, что Хамза станет преемником Абдаллы ІІ в должности следующего короля Иордании, однако монарх не сделал его наследником в 2004 году.

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