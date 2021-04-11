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В Беларуси начали пропадать вакцины?

  • 11.04.2021, 19:19
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В Беларуси начали пропадать вакцины?

К примеру — от полиомиелита.

Канал «Белые халаты» сообщает, что в Беларуси начали исчезать вакцины. Например, в четвертой поликлинике Минска уже месяц нет прививок от полиомиелита:

«В поликлинике сообщили, что, наверное, месяц вакцины не будет».

Читатели Telegram-канала «Баста!» подтверждают эту информацию:

— С прививками от полиомиелита, наверное, всегда перебои. Моему ребенку, когда была нужна, сказали вакцины нет. Потом позвонили сказали, что есть. Приходите. Но ребенок у бабушки в деревне на каникулах был. Не пошли. Потом опять не было. В итоге сделали месяц назад в школе, позвонили и спросили согласие только и все.

— Доброго дня! По прививкам ситуация: нет прививок от гепатита В. Эта прививка делается в три захода, я вот уже 5-й месяц жду, когда мне платносделают 3-ю, последнюю инъекцию, но ее все нет. Нет там также прививок от дизентерии и многих других — осталось одно название у этого центра. От ковида в наших поликлиниках прививают исключительно китайскими прививками, — пишут читатели.

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