Фотофакт: Что происходит на «Октябрьской» в Минске
- 11.04.2021, 19:29
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Сотни минчан несут цветы к месту трагедии.
Сегодня по всей Беларуси люди вспоминают о десятой годовщине теракта в минском метро, сообщает «Радыё Свабода». Сотни минчан несут белые и красные цветы к месту трагедии.
Журналисты отмечают, что вечером желающих почтить память стало еще больше, чем было днем.
Отметим, что сегодня активисты провели ряд акций, напомнив властям, что белорусы помнят и знают, кто виновник взрыва в метро.