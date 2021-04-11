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Фотофакт: Что происходит на «Октябрьской» в Минске

  • 11.04.2021, 19:29
  • 1,994
Фотофакт: Что происходит на «Октябрьской» в Минске

Сотни минчан несут цветы к месту трагедии.

Сегодня по всей Беларуси люди вспоминают о десятой годовщине теракта в минском метро, сообщает «Радыё Свабода». Сотни минчан несут белые и красные цветы к месту трагедии.

Журналисты отмечают, что вечером желающих почтить память стало еще больше, чем было днем.

Отметим, что сегодня активисты провели ряд акций, напомнив властям, что белорусы помнят и знают, кто виновник взрыва в метро.

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