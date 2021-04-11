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В чемпионате Беларуси футболист БАТЭ забил гол рукой, а судья его засчитал

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  • 11.04.2021, 19:52
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В чемпионате Беларуси футболист БАТЭ забил гол рукой, а судья его засчитал
Иллюстрационное фото

Конфуз дня.

В четвертом туре чемпионата Беларуси по футболу матч «Минска» против БАТЭ получился с явным налетом скандала из-за судейского решения, пишет tut.by.

К 80-й минуте матча борисовчане «горели» со счетом 0:2 «горожанам». Казалось, что команда Виталия Жуковского потерпит поражение. Но «желто-синие» получают право на штрафной, Данила Нечаев навешивает во вратарскую, одинокий Павел Рыбак набегает и отправляет мяч в сетку.

Но игроки «Минска» начинают отчаянно показывать, что футболист БАТЭ сделал это рукой. И, кажется, что на повторе с камеры из-за ворот так и есть.

Судья гол засчитал, а на первой добавленной минуте БАТЭ зарабатывает пенальти, который реализовал Максим Скавыш.

Борисовчане увозят из Минска один балл.

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