Гарри Каспаров объяснил, что нужно сделать Западу, чтобы у «крикунов» из РФ стало меньше агрессивности 18 11.04.2021, 20:16

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Фото: Delfi

Российский оппозиционер предложил действенный способ.

На агрессивные заявления представителей российских властей Западу нужно ответить высылкой обратно в РФ их близких. Такое мнение выразил 9 апреля в эфире радиостанции "Эхо Москвы" российский оппозиционер Гарри Каспаров.

Речь об этом зашла при обсуждении возможного открытого вторжения российских войск в Украину и упоминании слов спикера главы Кремля Дмитрия Пескова, что "если будет этот конфликт, то в стороне не останется ни одна страна".

"Подходим к тому, что, с одной стороны, есть заявление, наглость такая. Ну, шпана из подворотни, которая чувствует, что интеллигент в очках не ответит. [...] Например, нормальной реакцией на песковское заявление была бы высылка его дочери из Франции. Просто выслать ее обратно в Россию. На самом деле, немало есть адресов семей на Западе вот этих крикунов, которые быстро бы их отрезвили", – сказал Каспаров.

По его словам, нужно "начать отбирать просто у них возможность въезжать в этот цивилизованный мир, а что очень важно – у членов их семей".

"Думаю, что агрессивности сразу поубавится. Вот не сомневаюсь в этом, что как-то начнут задумываться о том, что это не вообще гипотетические страны, какая-то карта, а это мы конкретные с нашими конкретными интересами. Возможностей тут пруд пруди. [...] Мы знаем, что люди вокруг Путина могут себя вести по-разному, как только их интересы будут затронуты", – считает оппозиционер.

Он отметил, что пока подобного никто не делал, не стоит говорить, что это окажется неэффективно.

"Пока они все размышляют и рассуждают, грозятся, размахивают кулаками, брызгают слюной по поводу гипотетических событий, которые к ним никак не относятся. А Путину все равно уже. Он уже живет в другом измерении. Но они все, в общем, живут на Земле. Они прекрасно понимают, что если за ними зайдут, пусть даже в такой опосредованной форме, как для начала начнут высылать членов их семей из комфортных условий западных стран, где они проживают, и заодно могут зайти за банковскими счетами", – объяснил Каспаров.

Он привел пример с российским журналистом Владимиром Познером, против приезда которого вышли протестовать в Грузии.

"Как заверещал Познер, когда его попросили из Грузии? Просто заверещал так, что дальше некуда просто. В Грузию хочется ехать, не нравится. А если закрыть дорогу не только в Грузию, а во многие другие страны? Это цена, которую надо платить. Пока за 20 лет правления Путина никакой реальной цены путинское окружение, те, кто являются исполнителями вот этой агрессивной политики, они еще не заплатили. Поэтому не надо говорить, что это не работает, ровно потому, что никто этого еще не пробовал. Я предлагаю. Давайте попробуем для начала и посмотрим на их реакцию", – предложил Каспаров.

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