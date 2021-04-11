Cопредседатель стачкома на «Беларуськалии» о финансировании хоккейного «Динамо»: Потратьте вы деньги на оборудование 1 11.04.2021, 20:39

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Деньги уходят непонятно куда и непонятно зачем.

На днях «Еврорадио» опубликовало документ, из которого удалось узнать, сколько денег в хоккейное «Динамо-Минск» за шесть недавних лет (с 2014-го по 2019-й) вложил генеральный спонсор клуба «Беларуськалий». Цифры впечатляющие – 75 млн долларов. А с учетом того, что еще в 2008-м калийщики вбухал в клуб 17 млн долларов, общая сумма вложений уже явно превысила 100 миллионов. На зарплаты игроков «Динамо» за девять лет потратило 83 млн долларов. Вот только соответствующей отдачи клуб не получил, пишет «Трибуна».

Сопредседатель стачкома на «Беларуськалии» Анатолий Бокун считает, что эти деньги можно было потратить на развитие инфраструктуры на солигорском предприятии:

– Цифра просто огромная, это однозначно. А если учитывать уровень зарплат в Беларуси, то сумма в буквальном смысле шокирующая. И мое отношение к тому, что «Беларуськалий» такие деньги вбухивает в «Динамо», естественное, негативное. Есть же много сфер, куда было бы полезнее их направить. Самая острая тема – это коронавирус в Беларуси. И не менее важная – состояние охраны труда на предприятии. Потратьте вы деньги на оборудование, на развитие инфраструктуры – это будет намного лучше и полезнее.

О финансировании проектов за пределами Солигорска: «Я не сторонник того, чтобы за счет одного предприятия делалось все кругом, а внутри самого предприятия люди будут стоять, грубо говоря, на коленях около сломанного оборудования. В то время, как необходимые для развития инфраструктуры деньги уходят непонятно куда и непонятно зачем.

Да, «Беларуськалий» выделяет определенные средства на какие-то культурные мероприятия. И для этого есть определенный бюджет. Но если затраты выходят за рамки этого бюджета, у предприятия забираются дополнительные средства, то это называется «жизнь на широкую ногу». А в это время люди должны страдать и в том числе отдавать свои жизни на производстве. По-моему, это ненормально».

О соответствии труда шахтеров и их зарплат: «Слышал, что за 9 лет общая сумма зарплат в «Динамо» составила 83 млн долларов. А теперь давайте поговорим о зарплатах шахтеров, да и простых белорусов. По-моему, в нашей стране труд людей в принципе недооценен. Извините, о чем можно говорить, когда денег хватает только на то, чтобы выживать? Очевидно, это не тот уровень заработной платы. Человек не может себе позволить что-то иное, кроме как платить кредит, покупать еду, какую-то одежду. Для обучения детей тоже, оказывается, нужно брать кредит. Даже на доставку еды уже начали давать кредит. Вот это все отображает существую реальность.

То же самое и с работниками горной промышленности. Однозначно, шахтеры должны получать совершенно другие деньги. Люди работают в тяжелейших условиях, тратят свое здоровье и, к сожалению, в довольно раннем возрасте уходят из жизни. А здоровье за деньги не купишь.

Можно ли на зарплату шахтера накопить на жизнь на пенсии? Все, конечно, зависит от того, какой образ жизни ведет человек. Но вы не забывайте, что Солигорск – один из самых дорогих городов Беларуси. Все это, хочешь не хочешь, заставляет тратить больше. А чтобы тратить больше, нужно, соответственно, и получать совсем другие деньги».

О вложении денег в развитие производства, инфраструктуры и условий труда: «К сожалению, условия труда на предприятии с каждым годом становятся все хуже и хуже. Это связано как с качеством оборудования, так и с вопросами безопасности работников. Вообще, все моменты цепляются друг за друга: от закупки запчастей до несвоевременного ремонта оборудования. Все это приводит к плачевной ситуации на производстве и ведет к появлению несчастных случаев, в том числе групповых и со смертельными исходами. «Беларуськалий», конечно, вкладывает какие-то средства в развитие инфраструктуры, но их недостаточно. Более того, могу сказать, что заявки на закупку оборудования и запчастей выполняются в лучшем случае на 20 процентов. Покупается то, на что хватает денег. В итоге рабочие трудятся на старом некачественном оборудовании.

А еще свою роль играет тендерная система. Она, к сожалению, не гарантирует качество запчастей, которые мы получаем. Грубо говоря, предприятие купит то, что дешевле, а не то, что качественнее. И к чему это приводит? С начала года на «Беларуськалии» произошло восемь официально зарегистрированных несчастных случаев. Это те, которые просто невозможно уже замолчать и скрыть. А сколько, представьте, несчастных случаев, о которых люди не знают… Работников прорабатывают и склоняют к тому, чтобы они молчали и никому ни о чем не говорили.

Плюс еще можно говорить о том, что психологическая обстановка в стране влияет на травматизм на производстве. То есть люди работают без должного желания. Им дали четко понять, что они – рабы. И как раб может качественно трудиться? О чем он будет думать?»

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