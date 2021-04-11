«Евроторг» продолжает занимать бывшие магазины BIGZZ и «Домашний» 11.04.2021, 21:15

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Кроме того, многие магазины закрываются.

Компания «Евроторг» зарегистрировала в Торговом реестре новые магазины. Судя по записям, готовятся к открытию точки там, где ранее работали сети BIGZZ (под брендом «Копилка»), а также «Домашний», пишет officelife.

Например, лидер сетевой торговли займет место «Копилки» на улице Лукьяновича в Минске. Также вместо «Домашнего» на Гайновском шоссе в Логойске будет «Евроопт».

Как сообщалось, сеть «Домашний» перестала рассчитываться с некоторыми поставщиками с декабря 2020 года, многие магазины закрываются.

Сеть BIGZZ не была замечена в уклонении от расчетов, но тоже закрывается. Ее точки постепенно занимают «Соседи», «ГИППО» и «Евроопт».