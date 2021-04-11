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Турция собирается в космос

  • 11.04.2021, 21:28
Турция собирается в космос

Анкара испытала гибридный двигатель ракеты для миссии к Луне.

Турция провела успешные испытания гибридного двигателя ракеты, предназначенной для выполнения миссии на Луну. Об этом в воскресенье, 11 апреля, сообщил в Twitter турецкий министр промышленности и технологии Мустафа Варанк, сообщает "Немецкая волна".

"Наша подготовка к жесткой посадке, которая является первым этапом лунной миссии в рамках национальной космической программы, продолжается", - заявил он.

По данным агентства Anadolu, испытания прошли в черноморском районе Шиле на северо-востоке провинции Стамбул. Их следующий раунд ожидается в Синопе на севере страны в мае.

Кроме того, протестирована двигательная установка другой ракеты - Sonda.

Амбициозная космическая программа Эрдогана

Анкара рассчитывает осуществить миссию к Луне в два этапа, в 2023 и 2028 годах. На первом беспилотный аппарат должен опуститься на поверхность спутника Земли. Первый запуск пройдет при сотрудничестве с международными компаниями.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 февраля обнародовал национальную космическую программу. Среди прочего, Анкара намерена создать собственный космодром, отправить турецкого гражданина в космос, а также запустить новые спутники для гражданских и военных нужд. Программа нацелена на вывод Турции "в высшую лигу в космической сфере", объяснил тогда министр промышленности и технологии. Инициатива ввиду сложной экономической обстановки в стране вызвала волну критики.

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