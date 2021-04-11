Бастующий шахтер: Вы сами знаете, кого нужно менять 11.04.2021, 21:39

Действия властей ставят «Беларуськалий» на колени.

На днях «Еврорадио» опубликовало документ, из которого удалось узнать, сколько денег в хоккейное «Динамо-Минск» за шесть недавних лет (с 2014-го по 2019-й) вложил генеральный спонсор клуба «Беларуськалий». Цифры впечатляющие – 75 млн долларов. А с учетом того, что еще в 2008-м калийщики вбухал в клуб 17 млн долларов, общая сумма вложений уже явно превысила 100 миллионов. На зарплаты игроков «Динамо» за девять лет потратило 83 млн долларов. Вот только соответствующей отдачи клуб не получил, пишет «Трибуна».

Бастующий шахтер Александр Курбан считает, что все действия властей ставят предприятия на колени.

О вложенных в «Динамо-Минск» деньгах: «Для меня эти цифры – не сюрприз. Я даже подумал, что за эти годы, наверное, мало вытянули денег из «Беларуськалия». Естественно, я поддерживаю стремление развивать в стране спорт, должны быть крепкие хоккейные клубы, но, знаете, как [бывший] работник объединения, могу сказать честно, что я и многие мои коллеги не сразу даже узнали, что «Беларуськалий» является генеральным спонсором «Динамо-Минск». Когда же это стало известно, мы у руководства прямо спросили, почему для нас, шахтеров, не организовываются поездки на матчи, почему не ездят другие работники предприятия. Ответа мы не получили. При этом «Беларуськалий» продолжил вкладывать деньги в «Динамо».

Много это или мало – почти 100 млн долларов? Откровенно говоря, для меня это космическая сумма, но относительно хоккея и «Динамо» в частности, я не могу сказать, насколько это существенные вложения – не знаю, во сколько обходится содержание профессионального клуба. Но вот одно скажу точно: неправильно, когда это всё ложится на госпредприятие. Профессиональный хоккейный клуб, который выступает на большой международной арене, как, в нашем случае, КХЛ – все это в первую очередь бизнес-проект. И я уверен, что бизнес-проектами, их содержанием и развитием должны заниматься частные руки. Повторюсь, нельзя это кидать на плечи госпредприятий, трудовых коллективов и госбюджета. Но у нас все именно так, и клуб в итоге стал игрушкой одного человека.

Плюс, насколько знаю, раньше руководителями «Динамо» были люди из КГБ, из силовых структур. Сейчас гендиром является бывший глава МВД Игорь Шуневич? Ну вот, о чем мы и говорим. Силовые методы правления везде и кругом, а в таком случае ни одна спортивная команда не заиграет толком, не добьется результата.

Как по мне, деньги, которые выделяет на «Динамо» «Беларуськалий», могли бы пойти на улучшение городской инфраструктуры, на развитие спортивных школ в Солигорске. Не вижу смысла платить большие деньги заграничным хоккеистам, когда можно растить поколение будущих спортивных звезд в Беларуси. А то доходит до того, что в детских школах родители сами вынуждены давать деньги, чтобы юные спортсмены ездили на соревнования, в некоторых школах родители дают часть средств для закупки амуниции и оборудования. Разве это нормально? Пусть госпредприятия вкладывают деньги не в частные проекты, а в такие вот детские школы, и тогда через 5-7 лет у нас вырастет поколение победителей. Но «Беларуськалий» и другие спонсоры финансируют «Динамо-Минск», при этом никакого результата нет».

О финансировании проектов за пределами Солигорска: «Если деньги вкладываются в сферу образования, культуры, спорта, то, думаю, это правильно, и ничего плохого в таком положении вещей не вижу. При этом главное, чтобы выделяемые ресурсы распределялись целенаправленно, доходили до нужных адресов. Нужно воспитывать наших детей на человеческих ценностях, и если для этого нужны какие-то деньги «Беларуськалия», даже за пределами Солигорска, ничего не имею против. Повторюсь, я только за, чтобы страна жила насыщенной спортивной и культурной жизнью. Вопрос лишь в грамотности используемых средств. И, конечно, нужно смотреть в будущее».

О соответствии труда шахтеров и их зарплат: «Если посмотреть на то, сколько зарабатывают работники горной промышленности в других странах, то в Беларуси труд шахтера недооценен и не оплачивается в той мере, в которой заслуживает. Но если мы посмотрим на общее состояние дел в нашей стране, на средние зарплаты, то многие, конечно, скажут, что шахтеры получают хорошие деньги. Не буду скрывать, у меня зарплата была 1000 долларов. По белорусским меркам это хорошие деньги. Но вот мой коллега в Германии получает 5,5 тысяч евро, в Канаде люди моей специальности зарабатывают около семи тысяч долларов. Да даже в африканских шахтах людям платят больше.

Раньше профессия шахтера у нас была престижной, в 1990-е люди имели неплохие финансы деньги. Но сейчас страна обнищала, стали беднее и работники нашей сферы».

О вложении денег в развитие производства, инфраструктуры и условий труда: «Тут вообще дела обстоят далеко не лучшим образом. Продолжительность жизни у шахтеров и так небольшая – 60-65 лет в среднем, а когда еще на это влияют условия труда, то вообще становится страшно. «Беларуськалий» выделяет деньги на какие-то проекты, и при этом на производстве банально не хватает средств на индивидуальные средства защиты. Нет исправного оборудования, инструментов. Когда я еще работал там, сталкивался с дефицитом спецодежды. Власти дают распоряжение «Белауськалию» выделить средства на то и на то, но бюджет предприятия не резиновый. В итоге приходится экономить. На чем? На инфраструктуре и, соответственно, здоровье работников.

Я вообще скажу, что в этом плане с каждым годом на предприятии становится все хуже и хуже. А декреты вы сами знаете кого просто ставят «Беларуськалий» на колени. Один декрет об импортозамещении убивает все на корню. То есть предприятие не может закупить комплектующие за границей, потому что нужно ставить наше, которое, извините меня, отработает два часа. А сто́ит порой это оборудование побольше, чем иностранные. Но у нас же импортозамещение… Извините, о какой выгоде можно говорить, если закупается белорусское оборудование, которое в разы дороже немецкого, потом оно работает две недели, ломается и отправляется на капитальный ремонт, который, в свою очередь, потянет денег больше, чем стоит само оборудование? О чем мы тогда говорим? О какой рентабельности? Зато купили свое… Все надо менять в стране. Самое главное, вы сами знаете кого нужно менять.

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