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Обратный ход гусениц

  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 11.04.2021, 21:53
Обратный ход гусениц

Каков наиболее вероятный исход весеннего обострения российского начальства?

Нагнав войска к границам Украины и посмотрев на ответную реакцию Запада и Турции, похоже, запустили обратный ход победных гусениц.

Пресс-Песков объявил в эфире госТВ, что «никто не собирается двигаться к войне, и никто не приемлет какую-то возможность такой войны».

И в самом деле, реши Москва начать боевые действия хоть с какой объявленной целью – кто поддержит? Разве далекие бирманские генералы, если попросить и заплатить. Союзники по ОДКБ молчат. Что-то не слышно их заявлений о поддержке движения российских войск к украинской границе.

Сейчас не 2014-й год. Украина, украинская армия уже не в том состоянии, что тогда. Поэтому остался вариант постоять у границ, порычать моторами, поводить пушками танков и отправиться восвояси, объявив о «победе». Дескать, что-то мы там «предотвратили». А война на востоке Украины так и останется «замороженной». Таков пока наиболее вероятный исход весеннего обострения российского начальства.

Telegram-канал «СерпомПо»


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