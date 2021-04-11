Украина выиграла медальный зачет чемпионата Европы по тяжелой атлетике в столице РФ

Украина выиграла медальный зачет чемпионата Европы по тяжелой атлетике в столице РФ2
- 11.04.2021, 22:13
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Один из тяжелоатлетов опубликовал пост в Instagram со сгоревшим Кремлем.
Украинские тяжелоатлеты добились великолепного результата на чемпионате Европы, который завершился сегодня в Москве, пишет «Новое время».
Турнир команда Украины завершила с 17 завоеванными медалями, выиграв медальный зачет. Вторыми стали болгары, третьими — грузины.
Медальный зачет чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Москве
1. Украина (10 золотых медалей, 3 серебряные, 4 бронзовые)
2. Болгария (8 золотых медалей, 8 серебряных, 3 бронзовые)
3. Грузия (8 золотых медалей, 4 серебряные, 1 бронзовая)
«Золото» среди украинцев выигрывали Камила Конотоп, Ирина Деха, Алина Марущак и Дмитрий Чумак.
Последний после своей победы опубликовал в Instagram фото со сгоревшим Кремлем и цитатой из песни группы «Ленинград», где есть слова «Москва сгорела целиком».
В заключительный день турнира украинка Анастасия Лысенко завоевала серебряную медаль.