Украина выиграла медальный зачет чемпионата Европы по тяжелой атлетике в столице РФ 2 11.04.2021, 22:13

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Один из тяжелоатлетов опубликовал пост в Instagram со сгоревшим Кремлем.

Украинские тяжелоатлеты добились великолепного результата на чемпионате Европы, который завершился сегодня в Москве, пишет «Новое время».

Турнир команда Украины завершила с 17 завоеванными медалями, выиграв медальный зачет. Вторыми стали болгары, третьими — грузины.

Медальный зачет чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Москве

1. Украина (10 золотых медалей, 3 серебряные, 4 бронзовые)

2. Болгария (8 золотых медалей, 8 серебряных, 3 бронзовые)

3. Грузия (8 золотых медалей, 4 серебряные, 1 бронзовая)

«Золото» среди украинцев выигрывали Камила Конотоп, Ирина Деха, Алина Марущак и Дмитрий Чумак.

Последний после своей победы опубликовал в Instagram фото со сгоревшим Кремлем и цитатой из песни группы «Ленинград», где есть слова «Москва сгорела целиком».

В заключительный день турнира украинка Анастасия Лысенко завоевала серебряную медаль.

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