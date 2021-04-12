Победившие белорусы обязательно допросят всех причастных к делу 12 Telegram-канал «Страна для жизни»

12.04.2021, 8:03

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фото: Наша Нива

Неудобные вопросы о трагедии в минском метро.

11 апреля 2011 года в Минске произошел теракт, унесший жизни 15 человек. В проведении теракта обвинили двух витебских рабочих Коновалова и Ковалева, которых расстреляли 16 марта 2012 года.

Но имели ли они вообще отношение ко взрыву 2011 года?

Зачем вообще режиму понадобилось убивать еще двоих?

Что вообще происходило с двумя задержанными до их смерти?

Почему работяги из Витебска на суде отвечали отборным канцеляритом?

Почему за почти год допросов Коновалова и Ковалева не были установлены мотивы теракта?

Как Лукашенко при своей паранойе допустили на место взрыва через два часа после теракта? Во время следственных работ. С сыном.

Почему все улики по делу были уничтожены?

Почему игнорировался анализ видеокамер от ФСБ, по которому сумку со взрывчаткой оставил человек в полтора раза крупнее Коновалова?

Как взрывчатка не задела Коновалова, который, по версии суда, находился рядом с устройством?

Почему не было учтено алиби Коновалова, который во время теракта находился в зоне видеонаблюдения администрации президента?

Как Коновалов без технологии телепортации смог вернуться в квартиру за 4 минуты?

Не представляло ли дело попытку выслужиться перед председателем колхоза после его заявления 13 апреля 2011 года?

С чем была связана путаница в фотороботах: первоначальный («кавказский наемник») и последующие фотороботы разительно отличались.

Почему матери Коновалова до сих пор не дают доступа к материалам дела?

Почему после теракта из состава правительства стали массово выводить технократов, связанных со Снопковым и Рудым?

Кому вообще был нужен теракт в условиях экономического кризиса, распада дипломатических контактов и протеста белорусов?

Это — риторический вопрос. Как и вопрос о террористической сущности режима Лукашенко, вырождающегося сейчас в кровавый политический культ.

А для уточнения победившие белорусы обязательно допросят всех причастных к задержанию двух витеблян. Шведа, Федорцова, Зайцева и прочих силовиков того времени.

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