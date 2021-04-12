Луканомика уже одназначно изжила себя 11 Юрий Пшенник

12.04.2021, 8:01

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фото: tut.by

Власти делают ставку на устаревшее и отжившее свое.

Становятся доступными итоги работы экономики страны за прошлый год, а также проявляются тренды года нынешнего. Картина вырисовывается интересная. Вот несколько примеров.

Впервые за последние 6-7 лет Мозырский НПЗ отработал квартал в минус. Как мы уже говорили, это повлекло за собой пересмотр ряда положений колдоговора. На «Нафтане» ситуация тоже сложная. ОАО «Ивацевичдрев», головное предприятие концерна Беллесбумпром, кстати, (госдоля свыше 98%) отчиталось о 2020 годе. Отчет демонстрирует огромные убытки. Если годом ранее была чистая прибыль почти 3,5 млн рублей, то теперь – убыток более 64,6 млн.

С белорусской АЭС настолько все «хорошо», что необходимо освобождать ее от налогов аж по конец 2041 года! Как напоминает телеграм-канал Экономика по-беларуски, согласно информации Белэнерго АЭС является неплатежеспособной организацией. Выход из технического банкротства чиновники прогнозируют только на 2024 г. По прогнозам российских экспертов на рынке «сутки вперед» рентабельность поставок с Белорусской АЭС в Россию вырисовывается на уровне минус 75%. Выходит, нас ждет неизбежный и сильный рост цен на электроэнергию. А вот в Латвии, скажем, цены на электроэнергию уже периодически становятся отрицательными. Да, не каждый день, вернее только по ночам пока, периодически, но все же. В некоторых европейских странах такое уже периодически случается и в дневное время, обычно летом. И что важнее, иметь доступную электроэнергию или гордится, что у нас есть АЭС? Для адекватных людей первое, а вот для нашего режима – второе, к сожалению.

И так повсеместно. Практически все «традиционные» предприятия и отрасли или прямо убыточны или прибыль их настолько мала, что даже на выплату накопленных долгов не хватает, да что там на выплату, даже на их обслуживание.

Дальше – хуже. Дефицит бюджета в январе-феврале образовался в Беларуси впервые за 8 лет, и стал сильнейшим, по всей видимости, после 90-х годов. Такого сильного дефицита бюджета Беларуси в самом начале года – когда бюджетные расходы в январе-феврале намного превысили бюджетные доходы – еще не было. Ну разве что в 90-х, которыми пугает нас правящий режим. А семь предыдущих лет даже фиксировался бюджетный профицит: с 2014-го по 2020-й в январе-феврале доходы бюджета превышали его доходы. И вот в начале 2021 года это вылилось в страшные цифры дефицита бюджета. Они впечатляют: бюджетный дефицит января-февраля 2021-го измеряется сотнями миллионов долларов в эквиваленте, и это только за два месяца.

Еще одно «завоевание» Лукашенко. Согласно данным исследования экспертов ООН, в 2019 году (последние известные данные на момент составления отчета) самый высокий рост цен в мире был отмечен в Южном Судане (более +4500%), Венесуэле (+1832%) и в Беларуси (408%). От Беларуси отстали Судан (более +250%), Египет (+188%), Украина (+180%), Нигерия (+167%).

В общем перестает работать экономика, хотя надо признать и не вся. Передовые, соответствующие экономике ХХI века направления развивались и наращивали прибыль даже в прошлом, непростом году. До того, естественно, тоже.

EPAM Systems объявила результаты деятельности за четвертый квартал и весь 2020 год. Об этом говорится на сайте компании. Объем выручки за четвертый квартал вырос на 14,3% по сравнению с аналогичным показателем четвертого квартала 2019 года и составил 723,5 миллиона долларов США. По итогам всего 2020-го выручка EPAM составила 2,66 миллиарда долларов США, что на 15,9% превышает показатель прошлого года. При этом в dev.by уточняют: что касается итогов всего года, то полученная выручка оказалась ниже прогноза. Последнее логичное следствие «вырезания», но все равно же на порядок лучше «сохраненных в совке» отраслей.

Парк высоких технологий продемонстрировал, что является одним из ключевых драйверов экономики Беларуси, говорится в сообщении на сайте ПВТ. «В 2020 году Парк высоких технологий существенно увеличил экспорт – темп роста составил 125%. В результате объем экспорта ПВТ достиг $2 млрд 735 млн. Общим объем производства составил 7 млрд 400 млн рублей с темпом роста 143%. Это абсолютный рекорд за всю историю Парка».

Так что по уму ставку стоило бы делать на новое и прогрессивное. При этом совсем не означает, что от той же деревообработки, к примеру, надо срочно избавляться. Нет, она вполне может быть конкурентоспособной и прибыльной при другой системе, более прогрессивной и рыночной. Да и многие предприятия, особенно негосударственные, таковыми и были пока «сами знаете кто» не занялся «модернизацией» от «балды», без научного подхода и без анализа рыночных тенденций. Но вот беда, современные, прогрессивные, конкурентоспособные и прибыльные бизнесы режим решил «выжигать каленым железом», ну или «вырезать», как ему удобнее, но суть одна.

Ставка же делается как раз на устаревшее и отжившее свое. Оно для отжившего режима роднее, понятнее и ценнее. То есть луканомика уже однозначно изжила себя, при этом ничего нового режим не хочет категорически. Вся аргументация строится исключительно на восхвалении прошлых заслуг и прошлых достижений. А для демонстрации достижений и заслуг приходится углубляться все дальше в историю.

Только в сравнении с 90-ми годами прошлого века эти заслуги и достижения можно обнаружить. После этого таковых вроде уже и не было, получается. Лукашенко, по сути, пиарят как политического деятеля прошлого века. Вот тогда, в прошлом веке, он то достиг, и то, и это. А сейчас он вроде уже ни на что позитивное не способен, только защищать былые достижения. И еще право работать в убыток.

Неконкурентоспособная, катастрофически отстающая от развитого мира система плохо генерирует деньги, а вот убытки очень «успешно». Ведь мир сегодня, имеется в виду развитый мир, сегодня динамичен. Пока луканомика тратит 10 миллиардов долларов и 10 лет (что критичнее) на проект заведомо неокупаемой АЭС, современные проекты выходят на окупаемость за полгода, иногда чуть больше, иногда даже и меньше. Ну или закрываются за это же время.

Что тоже хорошо, нежизнеспособное отсеивается быстро и без больших затрат. Естественно, в таком окружении луканомика заведомо обречена. И Тихановская тут совсем не причем, дело в архаичной, отжившей свое системе. Тем более что нам, у которых своих подземных богатств нет, надо бы быть еще динамичнее прочих, а мы наоборот, делаем ставку на сверхзатратные и непозволительно долговременные, заведомо неокупаемые в пределах человеческой жизни, проекты.

Любое движение вперед, любые изменения к лучшему для режима табу, он боится всего нового, неизвестного и прогрессивного. А поскольку куда-то ведь двигаться надо, то двигаться решено в прошлое. Не вперед – ведь это очень опасно, а назад в прошлое, в махровый сталинизм. Такая «перестройка» со знаком минус кажется режиму вполне безопасной.

Но это заблуждение, движение в прошлое тоже запросто может обрушить гниющую, одервеневшую систему. Впрочем, кто имеет глаза, видит, что это и уже происходит.

Система деградирует и разрушается с ускорением именно от того, что начала быстро меняться. И неважно, что изменения эти отрицательные, вернее это даже ускоряет процесс разрушения. Так что лучше бы уже двигались в будущее, вместе с развитием цивилизации. Тут хоть шансы на успех были, причем конкретно для нашего социума весьма немалые. А вот при движении в прошлое впереди только крах и других вариантов нет. Ну разве что поглощение другой системой, которая ничем не лучше.

Хотя и очевидно уже, что двигаться вперед конкретно эти представители режима не готовы ни при каких обстоятельствах, даже под угрозой поглощения.

Впрочем, это ведь тоже потеря власти, а то и страны. Так что по любому лучше пробовать вперед.

Юрий Пшенник, «Наше мнение»

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