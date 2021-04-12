закрыть
12 апреля 2021, понедельник, 10:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Луканомика уже одназначно изжила себя

11
  • Юрий Пшенник
  • 12.04.2021, 8:01
  • 6,316
Луканомика уже одназначно изжила себя
фото: tut.by

Власти делают ставку на устаревшее и отжившее свое.

Становятся доступными итоги работы экономики страны за прошлый год, а также проявляются тренды года нынешнего. Картина вырисовывается интересная. Вот несколько примеров.

Впервые за последние 6-7 лет Мозырский НПЗ отработал квартал в минус. Как мы уже говорили, это повлекло за собой пересмотр ряда положений колдоговора. На «Нафтане» ситуация тоже сложная. ОАО «Ивацевичдрев», головное предприятие концерна Беллесбумпром, кстати, (госдоля свыше 98%) отчиталось о 2020 годе. Отчет демонстрирует огромные убытки. Если годом ранее была чистая прибыль почти 3,5 млн рублей, то теперь – убыток более 64,6 млн.

С белорусской АЭС настолько все «хорошо», что необходимо освобождать ее от налогов аж по конец 2041 года! Как напоминает телеграм-канал Экономика по-беларуски, согласно информации Белэнерго АЭС является неплатежеспособной организацией. Выход из технического банкротства чиновники прогнозируют только на 2024 г. По прогнозам российских экспертов на рынке «сутки вперед» рентабельность поставок с Белорусской АЭС в Россию вырисовывается на уровне минус 75%. Выходит, нас ждет неизбежный и сильный рост цен на электроэнергию. А вот в Латвии, скажем, цены на электроэнергию уже периодически становятся отрицательными. Да, не каждый день, вернее только по ночам пока, периодически, но все же. В некоторых европейских странах такое уже периодически случается и в дневное время, обычно летом. И что важнее, иметь доступную электроэнергию или гордится, что у нас есть АЭС? Для адекватных людей первое, а вот для нашего режима – второе, к сожалению.

И так повсеместно. Практически все «традиционные» предприятия и отрасли или прямо убыточны или прибыль их настолько мала, что даже на выплату накопленных долгов не хватает, да что там на выплату, даже на их обслуживание.

Дальше – хуже. Дефицит бюджета в январе-феврале образовался в Беларуси впервые за 8 лет, и стал сильнейшим, по всей видимости, после 90-х годов. Такого сильного дефицита бюджета Беларуси в самом начале года – когда бюджетные расходы в январе-феврале намного превысили бюджетные доходы – еще не было. Ну разве что в 90-х, которыми пугает нас правящий режим. А семь предыдущих лет даже фиксировался бюджетный профицит: с 2014-го по 2020-й в январе-феврале доходы бюджета превышали его доходы. И вот в начале 2021 года это вылилось в страшные цифры дефицита бюджета. Они впечатляют: бюджетный дефицит января-февраля 2021-го измеряется сотнями миллионов долларов в эквиваленте, и это только за два месяца.

Еще одно «завоевание» Лукашенко. Согласно данным исследования экспертов ООН, в 2019 году (последние известные данные на момент составления отчета) самый высокий рост цен в мире был отмечен в Южном Судане (более +4500%), Венесуэле (+1832%) и в Беларуси (408%). От Беларуси отстали Судан (более +250%), Египет (+188%), Украина (+180%), Нигерия (+167%).

В общем перестает работать экономика, хотя надо признать и не вся. Передовые, соответствующие экономике ХХI века направления развивались и наращивали прибыль даже в прошлом, непростом году. До того, естественно, тоже.

EPAM Systems объявила результаты деятельности за четвертый квартал и весь 2020 год. Об этом говорится на сайте компании. Объем выручки за четвертый квартал вырос на 14,3% по сравнению с аналогичным показателем четвертого квартала 2019 года и составил 723,5 миллиона долларов США. По итогам всего 2020-го выручка EPAM составила 2,66 миллиарда долларов США, что на 15,9% превышает показатель прошлого года. При этом в dev.by уточняют: что касается итогов всего года, то полученная выручка оказалась ниже прогноза. Последнее логичное следствие «вырезания», но все равно же на порядок лучше «сохраненных в совке» отраслей.

Парк высоких технологий продемонстрировал, что является одним из ключевых драйверов экономики Беларуси, говорится в сообщении на сайте ПВТ. «В 2020 году Парк высоких технологий существенно увеличил экспорт – темп роста составил 125%. В результате объем экспорта ПВТ достиг $2 млрд 735 млн. Общим объем производства составил 7 млрд 400 млн рублей с темпом роста 143%. Это абсолютный рекорд за всю историю Парка».

Так что по уму ставку стоило бы делать на новое и прогрессивное. При этом совсем не означает, что от той же деревообработки, к примеру, надо срочно избавляться. Нет, она вполне может быть конкурентоспособной и прибыльной при другой системе, более прогрессивной и рыночной. Да и многие предприятия, особенно негосударственные, таковыми и были пока «сами знаете кто» не занялся «модернизацией» от «балды», без научного подхода и без анализа рыночных тенденций. Но вот беда, современные, прогрессивные, конкурентоспособные и прибыльные бизнесы режим решил «выжигать каленым железом», ну или «вырезать», как ему удобнее, но суть одна.

Ставка же делается как раз на устаревшее и отжившее свое. Оно для отжившего режима роднее, понятнее и ценнее. То есть луканомика уже однозначно изжила себя, при этом ничего нового режим не хочет категорически. Вся аргументация строится исключительно на восхвалении прошлых заслуг и прошлых достижений. А для демонстрации достижений и заслуг приходится углубляться все дальше в историю.

Только в сравнении с 90-ми годами прошлого века эти заслуги и достижения можно обнаружить. После этого таковых вроде уже и не было, получается. Лукашенко, по сути, пиарят как политического деятеля прошлого века. Вот тогда, в прошлом веке, он то достиг, и то, и это. А сейчас он вроде уже ни на что позитивное не способен, только защищать былые достижения. И еще право работать в убыток.

Неконкурентоспособная, катастрофически отстающая от развитого мира система плохо генерирует деньги, а вот убытки очень «успешно». Ведь мир сегодня, имеется в виду развитый мир, сегодня динамичен. Пока луканомика тратит 10 миллиардов долларов и 10 лет (что критичнее) на проект заведомо неокупаемой АЭС, современные проекты выходят на окупаемость за полгода, иногда чуть больше, иногда даже и меньше. Ну или закрываются за это же время.

Что тоже хорошо, нежизнеспособное отсеивается быстро и без больших затрат. Естественно, в таком окружении луканомика заведомо обречена. И Тихановская тут совсем не причем, дело в архаичной, отжившей свое системе. Тем более что нам, у которых своих подземных богатств нет, надо бы быть еще динамичнее прочих, а мы наоборот, делаем ставку на сверхзатратные и непозволительно долговременные, заведомо неокупаемые в пределах человеческой жизни, проекты.

Любое движение вперед, любые изменения к лучшему для режима табу, он боится всего нового, неизвестного и прогрессивного. А поскольку куда-то ведь двигаться надо, то двигаться решено в прошлое. Не вперед – ведь это очень опасно, а назад в прошлое, в махровый сталинизм. Такая «перестройка» со знаком минус кажется режиму вполне безопасной.

Но это заблуждение, движение в прошлое тоже запросто может обрушить гниющую, одервеневшую систему. Впрочем, кто имеет глаза, видит, что это и уже происходит.

Система деградирует и разрушается с ускорением именно от того, что начала быстро меняться. И неважно, что изменения эти отрицательные, вернее это даже ускоряет процесс разрушения. Так что лучше бы уже двигались в будущее, вместе с развитием цивилизации. Тут хоть шансы на успех были, причем конкретно для нашего социума весьма немалые. А вот при движении в прошлое впереди только крах и других вариантов нет. Ну разве что поглощение другой системой, которая ничем не лучше.

Хотя и очевидно уже, что двигаться вперед конкретно эти представители режима не готовы ни при каких обстоятельствах, даже под угрозой поглощения.

Впрочем, это ведь тоже потеря власти, а то и страны. Так что по любому лучше пробовать вперед.

Юрий Пшенник, «Наше мнение»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Добазарился
Добазарился Ирина Халип
Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина
Революция обязывает
Революция обязывает Леонид Невзлин
Невозможное возможно
Невозможное возможно Екатерина Снытина