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Госсекретарь США летит в Брюссель говорить о ситуации в Украине

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  • 12.04.2021, 8:16
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Госсекретарь США летит в Брюссель говорить о ситуации в Украине
Энтони Блинкен

Блинкен присоединится к министру обороны в его поездке в Европу.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на этой неделе посетит Брюссель для обсуждения действий России, направленных против Украины, а также ситуации в Иране и Афганистане.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно от представителя администрации США.

Блинкен присоединится к министру обороны США Ллойду Остину в его поездке в Брюссель. Чиновник, который говорил на условиях анонимности, не стал раскрывать подробностей поездки.

10 апреля министр обороны США Ллойд Остин начал свой визит в Израиль и европейские страны. В Европе он должен посетить штаб-квартиру НАТО в Бельгии.

Источник агентства Bloomberg заявил, что помимо переговоров в НАТО Блинкен встретится с официальными лицами с ЕС. Ситуация в Украине, скорее всего, будет на повестке дня переговоров, добавил он, но не будет доминировать.

Поездка двух членов кабинета президента Джо Байдена совпадает с ростом напряженности в связи с действиями России вблизи восточной границы Украины, где, по словам Вашингтона, Россия собрала больше войск, чем когда-либо с 2014 года, когда она аннексировала Крым.

Президент России Владимир Путин обвинил Украину в "опасных провокационных действиях" на Донбассе.

Турция заявила в пятницу, что США направят в Черное море два военных корабля с 14 по 15 апреля.

Блинкен впервые посетил Брюссель в марте для переговоров с союзниками по ЕС и НАТО и пообещал восстановить и оживить трансатлантические отношения.

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