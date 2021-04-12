Ученые рассказали, какая привычка может продлить жизнь на 28 лет 3 12.04.2021, 8:27

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Исследование основано на данных из Дании, Финляндии и Швеции.

Шведские ученые опубликовали результаты исследования и выяснили привычку, которая может продлить жизнь человека на 28 лет, сообщает Express.

Эксперты Каролинского института в течение двух десятков лет наблюдали за продолжительностью жизни алкоголиков в Дании, Финляндии и Швеции. Оказалось, что летальность от различных заболеваний и недугов была заметно выше именно в группе участников исследования, которые употребляли спиртное. В среднем продолжительность их жизни сокращалась на 28 лет.

Врачи неоднократно предупреждали о негативном воздействии спиртных напитков на организм. В частности, алкоголь даже в малых дозах существенным образом повышает риск возникновения онкологических заболеваний, слабоумия, импотенции и бесплодия. Спиртное также отрицательным образом воздействует на функционирование сердца, мозга и печени.

Ранее американские ученые назвали четыре привычки, которые позволят увеличить продолжительность жизни на десять лет. Рекомендуется придерживаться средиземноморской диеты, которая богата фруктами, овощами и цельнозерновыми продуктами. Необходимо также снизить уровень стресса и искать в жизни радостные моменты. Кроме того, следует отказаться от употребления алкоголя и курения.

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