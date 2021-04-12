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«Беллегпром не может сшить похожее на H&M»: как живут секонд-хенды после введения новых правил

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  • 12.04.2021, 8:36
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«Беллегпром не может сшить похожее на H&M»: как живут секонд-хенды после введения новых правил
фото: tut.by

Со 2 апреля правительство запретило секонд-хендам продавать новые вещи.

Такая мера для продавцов б/у одежды не стала неожиданностью, ведь это обсуждалось еще с весны прошлого года. Тогда глава «Беллегпрома» Татьяна Лугина заявила, что до 70% товара в секонд-хендах — новые вещи, из-за чего возникают неравные условия конкуренции для отечественных производителей. В магазинах секонд-хенда такие заявления опровергали. Нынешнее решение властей у поставщиков и продавцов одежды из вторых рук вызвало неоднозначное отношение: одних не расстроило это нововведение, даже обрадовало, так как продажа стока под видом секонда нечестными конкурентами бьет и по ним. Другие же сомневаются, что принятая мера будет эффективной. Tut.by посмотрел, изменился ли ассортимент в магазинах секонд-хенд, стало ли там меньше покупателей, а также поговорил с предпринимателями и узнал, как обстоят дела на рынке.

фото: tut.by

«А откуда у меня в декрете деньги на новое, если только один муж работает и квартиру снимаем?»

Как говорят продавцы и поставщики секонд-хенда, спрос на бэушную одежду в Беларуси растет. В областных городах и райцентрах в дни смены товара к открытию магазинов часто выстраиваются огромные очереди. Одну из таких очередей сфотографировал читатель из Бреста. «Толпа в секонд-хенд на старом автовокзале в 8 утра. Открытие в 10 утра. На фото только часть людей, вся толпа не вошла в кадр», прислал он комментарий к снимку.

Журналисты сходили в несколько секонд-хендов к открытию в дни завозов в Минске. Сразу хочется отметить, что в столице таких толп покупателей журналисты не обнаружили. Хотя раньше подобные кадры нам присылали и минчане. К открытию у магазина собираются люди — человек 5−7, но не десятки. К примеру, к одному из магазинов бэушной одежды недалеко от Комаровки на полную смену товара до открытия пришло всего 4 человека. Правда, спустя минут 10 людей в зале стало столько, что не протолкнуться.

фото: tut.by

— Если прийти первым в день завоза, то можно найти очень много классных вещей, — говорит молодая женщина с годовалым ребенком в коляске, которую мы встретили в одном из секондов. — Я часто за детским прихожу. Ребенок растет быстро, только успевай покупать. А откуда у меня в декрете деньги на новое, если только один муж работает и квартиру снимаем? В магазине тонкие штанишки и кофточка стоят больше 20 рублей. И это еще дешево. Здесь хорошенькие вещички бывают и за 7 рублей, и за 5. Маечки вообще можно купить за 2−4 рубля.

фото: tut.by

Журналисты интересуются, заметила ли собеседница какие-то изменения в ассортименте секонд-хенда, ухудшилось ли качество вещей.

— Мне кажется, ничего не поменялось. Все как и было. Да и как вообще вещи в секонде можно назвать новыми, если они приехали не с фабрики, а их сдали и они прошли обработку химией? Даже если они и с этикеткой, — говорит минчанка.

фото: tut.by

Еще трое покупателей в разных секонд-хендах отметили, что ассортимент за последнее время в магазинах никак не изменился, а новые вещи в полном смысле этого слова — с этикетками, наклейками и подобным — встречаются крайне редко.

В июне прошлого года журналисты проводили эксперимент и подсчитывали, сколько условно новых вещей было в секонд-хендах в день завоза. В одном магазине журналисты нашли 53 предмета гардероба, которые хоть косвенно можно отнести к новым согласно документу. На некоторых из них не было основных бирок, но на вшивных ярлычках, к примеру, остались бумажные наклейки, которые при стирке или носке, вероятнее всего, истрепались бы, а печать на них стерлась. Если учесть, что в магазине было примерно 8,1 тысячи вещей, то 53 вещи — это всего 0,65%. Во втором магазине, где журналисты провели подсчет, было около 4,9 тысячи вещей и «новых» из них — 58. Это 1,18%.

фото: tut.by

Этот же эксперимент журналисты повторили в одном из магазинов сейчас. На вешалках оказалось примерно 8,9 тысячи единиц товара. Из них с признаками новизны была, по нашим наблюдениям, только 21 вещь, а это всего 0,24%.

— Нужно понимать, что в секонд-хенд всегда попадает какая-то небольшая часть новых вещей. Ведь люди сдают и то, что не подошло или по какой-то другой причине не носилось, — поясняет продавец. — Но такой одежды немного. Если вопрос только в том, чтобы снять с этого секонда этикетку — не проблема. Сети магазинов секонд-хенд не торгуют стоком (товарными остатками. — прим.). Можно его даже не искать у нас. Сток бывает в мелких магазинах индивидуальных предпринимателей.

фото: tut.by

Заглянули журналисты и в несетевой секонд-хенд. Правда, не в день смены товара. Тем не менее сразу заметили, что здесь есть сток. В детском отделе висело несколько одинаковых кофточек и штанишек разного размера. В женкой секции журналисты нашли три одинаковые куртки и пару вещей с родными этикетками. Цены здесь как в обычном секонд-хенде. Новая — с биркой, байка стоит 22 рубля, джинсовый комбинезон — 27. Кофты есть и по 10, и по 12, и по 15 рублей.

Поставщик: «Я давно занимаюсь секонд-хендом и могу сказать, что 1% новых вещей всегда есть в секонде»

Поставщики секонд-хенда, с которыми пообщались журналисты, говорят, что они рады нововведению с запретом продажи секондами новых вещей.

— Мы возим конкретно секонд-хенд, то есть одежду, бывшую в употреблении. А некоторые конкуренты пытаются вести нечестную игру и возят под видом секонд-хенда сток — новые вещи. Нас это убивает, — говорит Дмитрий, поставщик и владелец нескольких складов секонд-хенда в разных городах Беларуси. — Я уже очень давно занимаюсь секонд-хендом и могу сказать, что 1% так называемых новых вещей есть в секонде, они попадаются. Это даже заявлено в европейских секонд-хендах. Возьмите, к примеру, нынешнее время — пандемия. Большинство людей покупает одежду через интернет. Купил — не подошла, сдал в секонд-хенд. Это мы в таких ситуациях начинаем продавать, в Европе часто просто сдают.

фото: tut.by

По словам Дмитрия, когда они ввозят товар в Беларусь через границу, таможенники часто проверяют тюки и ищут этот самый 1% новых вещей.

— Это для нас больная тема. Было бы хорошо, чтобы чиновники понимали, что вещи в секонде новыми называть нельзя. Здесь же нет размерного ряда, вещи обработаны, — продолжает собеседник. — Но изымать их у нас стали не сейчас, так всегда было. Как команда поступит. Еще и штрафы большие дают, и машину могут задержать на неделю на границе.

Дмитрий говорит, что конкуренты, которые возят сток, — это, конечно, плохо. Но не это основная проблема для секонд-хендов.

фото: tut.by

— Проблема у нас в товаре, идущем с востока. Это просто ужас! Азиаты заполонили все. Работают без всяких документов. Качество одежды, которую они возят, просто отвратительное. Но кто на это смотрит, если даже в секонд-хенде майка стоит 10 рублей, а у них — 5?

Несмотря на это, как говорит оптовик, спрос на секонд-хенд в Беларуси все равно высокий и продолжает расти.

— Мы не можем себе позволить новые вещи хорошего качества. Как бы «Беллегпром» ни старался изо всех сил, но он не может сшить даже что-то похожее на H&M. Есть, конечно у нас вещи и хорошего качества. Но цены… Я знаю людей, которые за костюмами и трикотажем приезжают сюда из России. Но простите, обычный костюм стоит 200 долларов. Такие цены не для белорусов, — считает Дмитрий. — Люди все больше интересуются б/у одеждой.

фото: tut.by

Однако поставщик отмечает, что качество секонд-хенда падает. Раньше оно было лучше в разы.

— Это происходит именно из-за большого спроса. Раньше попадалось много дорогих брендовых вещей. А сегодня в секонд-хенде много того же Китая.

Продавцы: «Даже с этим документом получаются очень неравные условия»

Владелица одного из небольших минских секонд-хендов также сказала, что новое постановление ее больше обрадовало, чем огорчило. Однако она считает его не очень эффективным.

— Я хорошо вчиталась в этот документ. Думаю, он никак не повлияет на ситуацию на рынке. Хотя создали его именно для того, чтобы пресечь продажу новых товаров под видом бэушных, — говорит девушка. — Согласно документу вещь надлежащего качества без этикетки новой не считается. Даже если эту этикетку просто срезали перед тем, как ввезти товар в страну. То есть вещь остается неношеной. Согласитесь, между хорошей вещью без износа и той, что даже немного поносили, при прочих равных покупатель выберет первый вариант. Но ввозить сток и секонд нужно по разным правилам, нужны другие документы, растаможка.

фото: tut.by

Как говорит собеседница, если сделать все, как положено, сток будет стоить дороже, а значит, не составит конкуренцию ни секонду, ни, вероятно, даже некоторым белорусским производителям, «которые боролись с этим всем».

— То есть даже с этим документом получаются очень неравные условия. Почти всем покупателям все равно, висит заводская этикетка на вещи или нет, ведь новую вещь, которую даже не стирали, в любом случае видно, — продолжает она. — Спрос на секонд-хенд за последние годы вырос. И не только из-за того, что люди у нас бедные. Теперь это своеобразная мода. Все эти европейские веяния — носить б/у экологично и так далее — очень быстро подхватила молодежь. И если раньше даже многие из моих знакомых стеснялись покупать одежду из вторых рук, стеснялись заходить в такие магазины, то теперь это норма.

Не повлияло постановление и на работу Людмилы из Могилева, которая продает секонд-хенд через интернет-магазин. К слову, таких магазинов и групп по продаже секонда в соцсетях становится все больше.

— Я надеюсь, что этот документ повлияет на тех, кто продает сток как секонд-хенд. Сейчас довольно часто люди открывают типа секонд, но у них новый товар, порой даже в упаковках. Продают новые сумки и рюкзаки с этикетками, ремни, перчатки, — перечисляет предпринимательница.

фото: tut.by

Людмила говорит, что в товаре, который завозят со складов, как попадались единичные вещи с этикетками, так и сейчас попадаются.

— На складах много залежей товара. Новых привозов не было. Интересно посмотреть, что будет дальше, — говорит собеседница. — Спрос в интернет-магазине на секонд-хенд есть. Сейчас дачный сезон, многие одежду заказывают на дачу. Некоторые звонят и так и говорят, что им нужно что-нибудь в огород. Плюс на брендовые вещи всегда есть спрос. Молодежь ищет одежду из 90-х, сейчас модно. Заказы делают в основном те, у кого в городах и деревнях нет обычных секонд-хендов и нет возможности прийти и примерить. Но я для своих клиентов делаю точные замеры вещей, редко бывает, что что-то не подходит. У меня много постоянных покупателей.

Также Людмила отмечает, что сейчас многим проще заказать одежду в интернете, чем сходить и купить.

— Если в обычный магазин секонд-хенда у нас в городе прийти к открытию в день завоза, там просто задавят. Есть еще молодежные "банды", которые по 20 человек приезжают в день смены товара, становятся в очередь за полчаса до открытия, заходят в магазин, сметают все бренды, а потом продают в группах в несколько раз дороже, — рассказывает предприниматель.

Людмила также заметила, что брендовых вещей в секонде стало меньше. Все чаще попадается Китай.

— Если сравнить даже то, что было 3 года назад и сейчас, то качество секонд-хенда ухудшилось. Очень много вещей с «АлиЭкспресса» попадается. Да и вообще нефирменную вещь сразу видно: не тот пошив, не тот материал.

фото: tut.by

Напомним, постановление правительства, которым отрегулировали работу секонд-хендов, предусматривает запрет продажи в одном торговом объекте бывших в употреблении и новых меховых изделий, обуви, одежды швейной и трикотажной. Исключение — новое белье. Также под запретом продажа в одном товарном отделе б/у товаров (кроме букинистических изданий) и новых товаров.

В документе также прописано, что бывшие в употреблении непродовольственные товары — это вещи с видимыми признаками носки, стирки, эксплуатации. Также под это определение подпадают непродовольственные товары надлежащего качества товарного вида, с сохранением потребительских свойств без товарных ярлыков (этикеток), если их наличие предусмотрено изготовителем, а также товары, принятые по договорам комиссии от людей.

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