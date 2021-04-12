Бастующие работники «Гродно Азота» рассказали европейскому партнеру о ситуации на предприятии
- 12.04.2021, 9:21
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Helm AG сообщили о нарушениях, а также о введенных санкциях США.
Европейской компании Helm AG, партнеру ОАО "Гродно Азот", отправлено письмо с детальным разъяснением ситуации происходящей на нашем предприятии, сообщает "Стачком Азота".
Один из самых масштабных покупателей продукции "Гродно Азота" уведомлен о всех фактах нарушений прав рабочих в Беларуси. Напомнили партнеру гродненского предприятия и о возобновлении действия санкций от США в конце апреля 2021г.
Руководству Helm предложено провести встречу и переговоры для более подробного разъяснения позиции работников предприятия и определения дальнейших действий со стороны компании в отношении ОАО "Гродно Азот".
Напомним, что стачком "Беларуськалия" призывает главного партнера предприятия — норвжескую компанию YARA — разорвать контракт с предприятием.