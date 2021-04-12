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Египет не выпустит судно, заблокировавшее Суэцкий канал, пока не будет выплачена компенсация

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  • 12.04.2021, 9:35
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Египет не выпустит судно, заблокировавшее Суэцкий канал, пока не будет выплачена компенсация

Убытки оцениваются примерно в 1 миллиард долларов.

Глава администрации Суэцкого канала Египта (SCA) Усама Раби заявил, что контейнеровоз Ever Given, который почти на неделю заблокировал проход, не выпустят в плавание, пока не будет выплачена компенсация.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

"Судно останется здесь до завершения расследования и выплаты компенсации. Как только они согласятся на компенсацию, судну будет разрешено двинуться с места", – сказал Усама Раби в телеинтервью.

Напомним, что 25 марта 400-метровый Ever Given, принадлежащий японской фирме Shoei Kisen KK, плыл из Китая в Нидерланды с почти 220 000 тоннами груза. В канале судно село на мель.

Египетским властям удалось освободить судно, которое в настоящее время находится в районе Большого Горького озера Египта.

Раби сказал, что SCA оценивает убытки примерно в 1 миллиард долларов.

По его словам, причиной инцидента мог быть "технический сбой", поскольку судно не выполнило приказы капитана. Он также сообщил, что Суэцкий канал безопасен для плавания и охраняется египетской армией.

Через Суэцкий канал проходит около 12% мировой торговли. Протяжность канала – 193 км. Он соединяет Средиземное море с Красным морем и обеспечивает кратчайшее морское сообщение между Азией и Европой. Чтобы избежать подобных инцидентов в будущем – властям Египта придется вложить деньги в модернизацию технической инфраструктуры водного пути.

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