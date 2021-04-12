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Фамилия еще одного известного российского певца исчезла из афиши «Славянского базара»

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  • 12.04.2021, 9:45
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Фамилия еще одного известного российского певца исчезла из афиши «Славянского базара»
Фото: РИА Новости

На личном сайте Александра Буйнова утверждается, что «в ближайшее время концертов не планируется».

Фамилия российского певца Александра Буйнова исчезла из перечня участников торжественного открытия, а также концерта «Золотой хит», который должен пройти в ночь с 16 на 17 июля, пишет tut.by.

Об участии этого исполнителя в фестивале ранее сообщали Белтелерадиокомпания, ресурс vitbichi.by со ссылкой на официальный сайт фестиваля и «Российская газета».

На личном сайте Александра Буйнова утверждается, что «в ближайшее время концертов не планируется».

Тем не менее певец не выступал ни с какими объявлениями, в его социальных сетях отсутствуют какие-либо дискуссии между сторонниками и противниками его участия в фестивале. Возможно, причина в состоянии здоровья. В прошлом году Буйнов перенес операцию по удалению желчного пузыря и из-за этого пропустил «Славянский базар».

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