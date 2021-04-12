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Туземное племя, считающее принца Филиппа божеством, ждет его пришествия после смерти

  • 12.04.2021, 9:48
Туземное племя, считающее принца Филиппа божеством, ждет его пришествия после смерти

На острове Танна существует карго-культ супруга королевы Великобритании.

Племя Яохнанен, проживающее на тихоокеанском острове Танна и объявившее в прошлом веке принца Филиппа божеством, надеется на его пришествие после смерти, пишет SW Londoner. Напомним, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II умер 9 апреля, не дожив до своего векового юбилея всего два месяца.

Танна относится к Вануату, это государство ранее являлось британской колонией, в которой процветал культ карго. В середине прошлого века жители острова узнали о супруге королевы и решили, что он соответствует древнему пророчеству. По преданию, белокожий мужчина, сын духа вулкана, поедет за океан и женится там на могущественной женщине, а потом вернется на остров. Кандидатура британского принца-консорта туземцев устроила, на Танне возникло Движение принца Филиппа.

В 1974 году герцог Эдинбургский нанес визит в Вануату и окончательно покорил своих почитателей, подарив им свой портрет с автографом. Растроганные туземцы преподнесли ему в ответ дубинку для забоя свиней. Ежегодно 10 июня на Танне празднуют день рождения герцога, рассказывают о нем истории и употребляют ритуальные угощения.

После смерти Филиппа вера не угасла, островитяне ожидают, что он вернется к народу Яохнанен и щедро одарит его.

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