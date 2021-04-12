Как взломать организм: биохакинг может быть эффективным инструментом оздоровления 12.04.2021, 9:59

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Главное — подходить к нему с умом.

О биохакинге и чуть больше для тех, кого пугают веяния Кремниевой долины, и кому кажется, что биохакинг — это обязательно чипы в кожу, инъекции и вмешательства в геном, пишет в «Фейсбуке» диетолог Мирослава Ульянина.

А вот и нет.

Среди действенных, и кстати, базовых китов биохакинга лежат почти бесплатные принципы заботы о своем здоровье. На физическом и ментальном уровне.

Итак:

1. Холод. Мощный инструмент биохакинга. Снижает уровень воспаления в организме, снижает рост опухолевых клеток, улучшает состояние костей, кожи, микрофлоры, улучшает чувствительность к инсулину, повышает иммунитет, улучшает здоровье сердечно-сосудистой и нервной систем.

Холодная вода — это вид стресса, а короткий стресс называется гормезис и имеет очень даже положительное влияние на наши клетки. Он высвобождает адипонектин — важный для нас гормон, который увеличивает чувствительность к инсулину (чем защищает от развития метаболического синдрома и диабета II типа), снижает уровень провоспалительных цитокинов, защищает клетки от онкологии (доказано, что если адипонектина мало — возрастает риск заболеть раком).

Казалось бы: такие банальные вещи — принимать контрастный или холодный душ, окунаться в прорубь, плавать в холодной воде или прыгать в снег после бани — а это все существенно улучшает здоровье.

Кстати, есть пассивный способ закаливания — спать без одежды. Ученые относят это к холодовому термогенезу, называя «воздушными ваннами». И ставят их в один ряд с холодным душем, объясняя лучшей работой митохондрий и увеличением продолжительности жизни

2. Кратковременный пост, или голодание, или фастинг. Омолаживает весь организм и, в частности, стволовые клетки кишечника.

Фастинг полезен способностью разгрузить работу тела: он помогает устранять повреждения одних клеток (аутофагия) и способствует регенерации других.

Институт долголетия Университета Южной Калифорнии в США выделяет несколько подходов к фастингу:

— голодание через день,

— диета 5:2 (обычное питание пять дней в неделю и строгий пост около 500 ккал в другие два дня),

— пищевое окно (вариант 12/12 или 8/16 или 4/18, когда ограничивается время приема пищи).

Самый простой вариант для неподготовленного человека — сделать выбор в пользу двухразового питания без перекусов.

Кстати, фастинг — не новая тенденция. Имеет место в каждой культуре. У мусульман есть Рамадан — месяц обязательного поста, который предписывает воздержание от еды и питья в светлое время суток. У индуистов есть дни Экадаши — два в месяц, когда они постятся либо полностью, либо воздерживаются от употребления в пищу зерновых и бобовых.

3. Регулярное обследование и контроль ключевых биомаркеров, а именно: регулярный анализ крови, УЗИ, изучение индивидуальных особенностей работы желудочно-кишечного тракта, выявление и устранение аллергий и воспалений, контроль уровня витаминов и минералов.

Только понимая, что происходит в организме, можно пытаться его «хакнуть». В позитивном ключе, конечно же.

4. Выстраивание здорового рациона, индивидуально подобранного под человека с его нынешним состоянием. Даже не буду расшифровывать. Глобальная тема.

5. Здоровый сон. Не экономьте на нем! Во время сна высвобождаются белки-цитокины. Именно их требуется больше, когда в организме инфекция, воспаление или стресс. Мало сна — мало антител и клеток, способных бороться с инфекцией.

6. Работа со стрессом. Это и медитации на регулярной основе, и ванны с эпсомской солью (тот же сульфат магния), и контроль кортизола (интересно, вы свой контролируете?)

7. Ходьба босиком. Да-да, это тоже вариант биохакинга: вы укрепляете ослабленные мышцы и связки, к тому же это профилактика плоскостопия и освобождение позвоночника от нетипичной нагрузки.

8. Физическая активность. Не только обязательные 10 тыс. шагов, не только 30-минутная ежедневная аэробная нагрузка, но и движение, привязанное к жизненной рутине. Прыжки на одном месте утром (лимфодренажные прыжки), танцы («танцуй, как будто тебя никто не видит»), спуск с лестницы вприпрыжку, размашистые наклоны, чтобы завязать шнурки. Все эти движения помогают разогнать застой лимфы и ускорить метаболические процессы.

Итак, биохакинг может быть эффективным инструментом оздоровления и фундаментом долголетия. Главное, подходить к нему с умом.

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