Покупка машины белорусом на зарубежном аукционе – неоправданный риск или реальная возможность сэкономить? 1 12.04.2021, 10:14

Плюсы и минусы приобретения авто на онлайн-площадках.

Многие белорусы, которые интересуются покупкой авто из-за рубежа, наверняка слышали о том, что большая часть машин покупается через аукцион. Однако мало кто разбирается в том, как это работает. Нередко по причине недопонимания потенциальный покупатель отказывается от покупки автомобиля таким способом, пишет Владимир Аплевич для abw.by.

Чтобы понять, зачем ввязываться в эту тему, сперва определимся с плюсами и минусами приобретения авто на онлайн-площадках.

В чем плюсы?

Несмотря на то что в Беларуси продается немало свежепригнанных автомобилей, на самом аукционе предложений будет намного больше.

Есть возможность купить машину дешевле, чем в Беларуси. В цепочке между конечным покупателем и аукционом пропадает такое звено, как белорусский продавец, который вложил в товар свои деньги, ждал, занимался ремонтом или хотя бы предпродажной подготовкой. Если вы сами являетесь льготником, то из факторов, влияющих на цену, пропадает "вешалка", которой придется заплатить 300-500 долларов. Добавим сюда и лишнюю постановку/снятие с учета в ГАИ.

Сразу видно, в каком состоянии автомобиль. В случае приобретения "битка" не перекупщик, а вы будете выбирать, как его восстановить.

Однако стоит отметить, что с "прозрачностью" есть определенные нюансы. Например, в Америке хватает своих "перекупов", которые покупают сильно аварийный автомобиль, рихтуют его, меняют некоторые элементы, тем самым маскируя сильный удар под более слабый. На сленге людей, занимающихся автомобилями из США, такие машины называют “куклами”.

Вот пример такого авто. Аварийная Tesla Model 3, выпущенная в 2019 году, впервые была продана 19 марта 2021 года на аукционе Copart за 20.300$. Автомобиль “подшаманили” и 31 марта снова выставили на продажу, только уже на аукционе iaai. На этих торгах максимальная ставка была 22.825$. Сумма не устроила американских "перекупов", поэтому автомобиль не был продан и уже 7 апреля снова выставлен на торги. На этот раз максимальная ставка была выше – 26.675$ (на момент подготовки материала лот находился на стадии согласования. – Прим. ред.).

А что в минусах?

Если речь идет о покупке авто из Европы, то период ожидания автомобиля с момента его приобретения составит порядка 3-4 недель. Если машина куплена в США, то в Беларусь она попадет спустя 1,5-2,5 месяца.

Нужно отдавать себе отчет, что впервые увидеть автомобиль и прикоснуться к нему можно будет только после его оплаты, обратной дороги нет.

Есть разница между целыми лизинговыми авто из ЕС и "битками" из США. В первом случае продавец предоставляет большое количество фото с любыми "косяками", даже мелкими, будь то небольшая царапина на кузове или прожженная сигаретой обивка сидений. К аварийным авто в США относятся проще: фотографируют по кругу, делают несколько общих снимков в салоне и, как правило, одно фото места, пострадавшего в ДТП, крупным планом.

Как купить машину с аукциона без посредников?

Такой запрос наверняка возникает по причине недоверия к самим посредникам либо из желания сэкономить. Насчет первого пункта сильно переживать все же не стоит, поскольку автомошенников в Беларуси не так много. Главное – не гнаться за слишком "заманчивыми" предложениями. О таких мы рассказывали совсем недавно.

Про возможную экономию поговорим подробнее. Чтобы получить доступ к аукциону, нужно зарегистрироваться. Эта процедура в зависимости от площадки может быть как платной, так и бесплатной. Чтобы иметь возможность делать ставки, вам необходимо внести гарантийный депозит. Например, на некоторых европейских аукционах это может быть 500 евро. На Copart – 10% стоимости лота. Получается, если вы рассчитываете на покупку авто за 6000$, то внесенный вами депозит должен быть не менее 600$.

Аукцион берет эти деньги для гарантии того, что ваши намерения серьезные и вы не передумаете забирать авто. При оплате лота сумма депозита будет засчитана в стоимость, то есть это своеобразный задаток. Впрочем если вы выиграли лот, но впоследствии "передумали", никто вас не будет заставлять платить всю сумму, площадка просто заберет себе депозит, а лот снова выставит на продажу.

Если вы ничего не выиграли и не хотите больше участвовать в торгах, то сумма депозита возвращается в полном объеме. Кроме того, стоит помнить, что сверх суммы лота нужно оплатить аукционный сбор. Его величина зависит как от самой площадки, так и от стоимости лота. А еще аукционные платежи могут разниться по типам покупателя. Например, крупная фирма, которая в месяц покупает десятки автомобилей, заплатит аукциону меньше, чем физическое лицо, совершающее разовую покупку.

Еще один минус в копилку самостоятельной покупки авто – в количестве площадок. Если вы не захотите сужать выбор до одного аукциона, то придется регистрироваться и вносить гарантийный депозит сразу на нескольких площадках. Кроме того, не стоит забывать о нюансах в подготовке необходимых документов и организации доставки.

Что предлагают посредники?

При взгляде на все эти непростые схемы становится ясно, почему в нашей стране так много фирм-посредников, готовых за определенную плату помочь в приобретении автомобиля на онлайн-площадках Европы и США. У таких посредников имеется доступ сразу ко всем популярным аукционам.

В зависимости от выбранного пакета услуг и самой фирмы за свои услуги они берут от 500 рублей до 350 евро. После оформления договора одни компании на первом этапе требуют лишь депозит в виде какой-то фиксированной суммы либо 10% стоимости лота. Вознаграждение за услуги самой компании нужно внести сразу после покупки авто. За посредничество берут 250-300$. Организацией доставки и оформлением документов занимаются сами. При желании могут дать вам доступ к аукциону, где вы будете делать ставку собственноручно либо сделают это за вас, заранее оговорив сумму.

Другие компании работают иначе. Они не требуют депозит, а для начала поиска автомобиля с ними достаточно просто заключить договор на оказание услуг и оплатить 500-600 рублей в зависимости от выбранного пакета услуг. После выигрыша лота вам выставят счет за автомобиль и доставку его в Беларусь. Выплаты производятся через банк.

Также есть посредники, которые после подписания договора требуют плату за свои услуги, а также депозит в сумме от 1200 до 2000 рублей. Чтобы понять, насколько будет отличаться итоговая сумма за автомобиль, мы просчитали один и тот же лот на калькуляторах от трех компаний. В итоге получилось, что VW Passat 2018 года, купленный за 6000$, с доставкой до Минска, растаможкой и уплатой других обязательных сборов обошелся бы нам в 12.305-12.389$.

В самом доступном варианте из трех мы могли бы сэкономить около 90$. Так что у крупных компаний, которые не первый год занимаются данным бизнесом, большой разницы в ценообразовании нет.

При этом не стоит бояться, что посредник купит машину за 5000, а вам скажет заплатить 5500$. За лот вы платите самой площадке, а не фирме-посреднику.

Наш вердикт

Покупка авто на аукционах Европы или США – вполне оправданное занятие, но только в том случае, если вам не нужен автомобиль "здесь и сейчас". Приобретение машины таким образом не только дает возможность неплохо сэкономить, но и открывает куда более широкий выбор, чем местный рынок.

При этом не стоит изобретать велосипед и стараться все сделать самому, избегая посредников. Тем более если речь идет о покупке аварийного авто из США. Профессионалы помогут вам не наткнуться на "куклу", дополнительно проверят лот, дадут ценные советы. А главное – они сами будут заниматься оформлением документов и организацией доставки.

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