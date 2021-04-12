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Александр Невзоров: Обеспокоенным живчик Ын не выглядел

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  • 12.04.2021, 10:39
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Александр Невзоров: Обеспокоенным живчик Ын не выглядел
Александр Невзоров

У России есть страшное зеркало, в которое она боится смотреть.

– Она откровенно психует, когда его подносят слишком близко. Это зеркало – Северная Корея, которое одновременно является и карикатурой, и пророческой картинкой будущего, рассуждает Александр Невзоров в свежем выпуске его авторского блога «Наповал».

России есть чему поучиться у Северной Кореи. 21 апреля ожидается очередное послание Путина федеральному собранию. Понятно заранее, что это будет мрачная нуднятина с вкраплением всяких «левых» мультиков и пугалок. А надо перенимать северокорейский опыт! Чтобы послания и всякие обращения к нации не угнетали, не бередили раны, а поднимали бы настроение.

Что же произошло? Ну, мы знаем, что у всех диктаторов, как правило, есть хобби. А вот у обаяшки Ким Чен Ына – это работа пузиком…

Пару дублей, записывая обращение, он попортил, потому что, думая о гусиной печени, часто хихикал и облизывался. Так что получилось не с первого дубля, но в результате живенько и доходчиво.

Ын предупредил население о массовом голоде, который ожидается в стране. Примерно так, как это разочек уже случилось в 1989-м. В общем, ничего страшного, большое 3 млн человек от голода умереть не должно. Просто важно не попасть в их число. Вероятно, Ын ориентировался на опыт прошлого корейского голода, когда даже по официальной статистике примерно столько народу и померло.

Ын пояснил, что виновато в голоде, конечно же, кольцо врагов: Америка и Южная Корея. Голод неизбежен из-за санкций, из-за пандемии, из-за абсолютной изоляции.

Для управления народом – изоляция очень удобная штука. Но только при условии, что население готово долго есть траву и ветки. Проблема только, что и ветки не бесконечны. И все равно у Ына получилось как-то позитивно. Мысли о фуа-гра подсвечивали широкую физиономию изнутри – добрым радостным светом. Так что обеспокоенным живчик Ын не выглядел. Никакого мрака он не допускал и в трагедию не скатывался.

Поэтому народ, который привык вслушиваться в интонацию хозяина, а не в смысл его слов, повеселел и, расходясь, пел свои северокорейские гимны.

Ын, конечно, виртуоз. Дело в том, что наш друг знает главный секрет управления страной в кольце врагов. Секрет заключается в том, что при голоде небольшой резерв продовольствия не надо делить на всех. Сытыми должны быть генералы и внутренняя гвардия.

Если их хорошо кормить, то без всяких неприятных последствий для власти, можно похоронить даже не трешечку, а хоть двадцать. Оставшиеся, конечно, могут выползти на протест, но далеко они не проползут. А уткнутся лбами в сапоги местного ОМОНа. А тот должен быть устойчив, что достигается отличным питанием.

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