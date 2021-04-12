Почему с приходом тепла водителям надо усилить бдительность 6 12.04.2021, 11:05

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Важные советы для белорусских водителей.

Кажется, зима все же сдается – впереди по-настоящему теплые дни. Но они приносят новые риски: начинается мото- и велосезон, а это означает конфликты на дрогах и вероятность тяжелых ДТП. Вспомним, как они происходят, и дадим советы, как их избежать, пишет для abw.by Иван Кришкевич.

Вдруг откуда ни возьмись

Если вспомнить наиболее резонансные ДТП с мотоциклистами, приведшие и тяжелым травмам или гибели людей, то, как правило, они связаны с конфликтом левого поворота: при повороте или развороте автомобиля происходит его столкновение с движущимся во встречном или попутном направлении мотоциклом.

Еще один распространенный сценарий ДТП – водитель автомобиля выезжает на главную дорогу со второстепенной и не предоставляет преимущества мотоциклисту, в результате чего и происходит столкновение.

В таких ситуациях водитель автомобиля часто не видит или неправильно оценивает момент появления мотоцикла на перекрестке из-за его размеров или скорости движения, соответственно принимает ошибочное решение о том, что может продолжить движение или совершить маневр без помех для других участников движения. Риск столкновения и тяжесть последствий увеличиваются, если скорость мотоцикла гораздо выше разрешенной.

Также авария может случиться во время маневрирования автомобиля (в момент перестроения, начала поворота), когда он "подрезает" движущийся между рядами или по краю дороги мотоцикл. Автомобилисты просто не готовы к тому, что между рядами или между машиной и бордюром кто-то едет. При перестроении они бросают короткий дежурный взгляд в зеркало, выискивая автомобиль позади себя, но не мотоциклиста. И уж тем более мало кто будет смотреть по зеркалам, если движется по крайней полосе и начинает поворот, ведь все внимание сосредоточено на том, что впереди, на траектории движения.

Какие меры помогли бы снижению риска описанных выше аварий? Всем водителям в принципе стоит взять за правило быть предсказуемыми для других участников дорожного движения – это касается выполнения маневров, начиная с предварительного указания сигнала поворота и заканчивая тем, что сам маневр должен совершаться продуманно и не резко, чтобы дать возможность прекратить его при возникновении конфликта или хотя бы дать уйти от столкновения окружающим.

Учитывая высокий риск и тяжесть последствий при столкновениях из-за конфликта левого поворота, а также при непредоставлении преимущества при выезде на главную дорогу, перед началом этих действий более ответственно подходите к оценке дорожной ситуации. Увидели вдалеке "точку" – убедитесь, что она не приближается к вам с высокой скоростью, но для этого мимолетного взгляда недостаточно, надо смотреть хотя бы 1,5-2 секунды, чтобы видеть, как развивается ситуация.

То же самое и при перестроении: в зеркала более компактный и быстрый мотоцикл увидеть сложнее, чем более крупный и медленный автомобиль. И помните о том, что мотоциклисты могут двигаться между рядами.

Мотоциклистам же стоит учитывать, что:

- водители в принципе не всегда внимательны, не всегда смотрят заранее и в нужном направлении и уж тем более не всегда способны вовремя заметить объект, который по размерам меньше, а движется быстрее, чем обычно это делают автомобили;

- при выполнении маневров, особенно нестандартных для других ТС (например, езда между рядами), следует учитывать, что ваши действия для других водителей могут быть неочевидными, непредсказуемыми, а потому неожиданными, равно и как момент вашего появления в зоне их видимости;

- движение на высокой скорости повышает риск аварийных ситуаций (в том числе из-за того, что другие водители не всегда точно оценивают скорость мотоцикла при выполнении маневров), ограничивает возможности по выходу из аварийной ситуации и увеличивает тяжесть последствий при столкновении;

- также стоит помнить о том, что попасть в ДТП можно и без "помощи" других водителей: после зимы на дорогах полно песка, на котором можно "поскользнуться", плюс после большого перерыва требуется некоторое время, чтобы привыкнуть к поведению мотоцикла и траекториям, так что "раскатываться" нужно постепенно, особенно тем, у кого мало опыта.

Мало было велосипедистов, появились ребята на СИМ

На загородных дорогах наезды на велосипедистов обычно случаются, когда те едут по краю дороги или обочине и по какой-то причине (темное время суток, ограниченный обзор или видимость, невнимательность или физическое состояние водителя) происходит наезд на них. В принципе по такому же сценарию происходит и наезд на пешеходов. К ДТП могут приводить действия как водителей, так и самих "наименее защищенных участников дорожного движения".

А раз так, то водителям стоит учитывать более активное движение пешеходов и велосипедистов в весенне-летний период, держаться подальше от правого края дорог и более ответственно подходить к выбору скорости и дистанции, особенно в условиях ограниченной видимости и обзорности. Проще говоря, всегда держите в уме, что за поворотом, перекатом или когда фургон перед вами резко вильнет влево, вы увидите перед собой велосипедистов или пешеходов.

А велосипедистам можно посоветовать по возможности держаться подальше от транспорта, то есть выбирать для движения обочину или обособленные дорожки, а если все же придется делить проезжую часть с автомобилями, то двигаться по самому краю и выделять себя яркой одеждой (желтым жилетом), а в темное время суток включать фонари.

В городе же основные конфликты происходят на пешеходных переходах и в местах пересечения с велодорожками. Тут водителям стоит помнить о том, что велосипедисты могут элементарно не знать правил или не понимать, что их появление на проезжей части, даже на пешеходном переходе на разрешающий сигнал светофора, может быть неожиданным из-за скорости движения или ограниченного обзора. Посмотрите многочисленные ролики с наездами: даже идущий пешеход или "медленный" велосипедист часто оказывается для водителей полной неожиданностью, не говоря уже про вылетающих на дорогу "гонщиков".

Особенно остро проблема стоит тогда, когда водители должны пропускать пешеходов и велосипедистов после поворота направо или налево. В этот момент обзор для них затруднен. Опытные водители, более качественно отслеживающие обстановку и прогнозирующие ситуацию, еще могут "предугадать" появление даже быстрого велосипедиста и заранее увидят его, остальные же наверняка заметят "летуна" в последний момент.

С появлением средств индивидуальной мобильности (СИМ) – электросамокатов, гироскутеров, моноколес – проблема только усугубилась: общая масса СИМ и его пользователя немалая, скорость зачастую тоже, ведь даже дешевые модели могут разгоняться до 25-30 км/ч, а дорогие и мощные – до 45-60 км/ч!

Что можно посоветовать водителям? Предельно осторожно проезжать пешеходные переходы, а также места пересечения дороги с тротуарами и дорожками любого типа, например, при заезде во дворы или на стоянки. Велосипедистов лучше высматривать заранее, хотя бы метров за 100 до поворота – как раз с ними вы будете "пересекаться" в момент проезда пешеходного перехода или велодорожки. Особенно внимательно и осторожно стоит проезжать места, где обзор ограничен зданиями, автомобилями, кустами или деревьями.

Велосипедистам же стоит помнить о том, что при пересечении проезжей части по пешеходному переходу ПДД требуют спешиваться. Но даже если дорогу пересекает велодорожка, нужно снизить скорость и убедиться в том, что водители вас видят и пропускают. Здесь хорошая рекомендация – установить зрительный контакт.

При движении по тротуарам рядом с домами помним про выезды со дворов или других прилегающих территорий – обзор может быть ограничен, и вдруг выехавший, скажем, из арки автомобиль может стать неожиданным и не всегда объезжаемым препятствием. Также велосипедистам и пользователям СИМ стоит научиться экстренному торможению на своих транспортных средствах, ведь оно существенно отличается по действиям и координации от обычных замедлений.

Наш вердикт

Мы намеренно не углублялись в детали и частности, стараясь придерживаться основных проблем и универсальных советов. И практически не цитировали ПДД – понятно, что их требования обязательны к исполнению.

Если же попытаться дать максимально универсальные рекомендации для всех участников дорожного движения, то получится нечто такое: "Действуйте на дороге так, чтобы ваши действия не только соответствовали ПДД, но и были предсказуемыми для других. И держите в голове мысль о том, что вас могут не видеть и не собираются пропускать. Ваше появление может быть совершенной неожиданностью для остальных. А может, вы сами чего-то не видите и не замечаете. Поэтому, прежде чем начать маневр, убедитесь в том, что перед вами действительно никого нет".

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