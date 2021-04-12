Ученые обнаружили в пустыне Негев удивительный египетский амулет 2 12.04.2021, 11:13

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Эксперты предполагают, что его использовали древние египтяне в Ливане и Египте.

В Израиле в пустыне Негев был найден амулет в виде жука скарабея, который имеет связь с египетским богом Солнца Ра. Об этом сообщает Express (перевод - «Апостроф»).

Крошечный артефакт нашел путешественник из Иерусалима, он с группой посещал археологические раскопки на северо-западе пустыни.

Эксперты из Управления древностей Израиля (IAA) предполагают, что его использовали древние египтяне в Ливане и Египте. Это первая находка такого рода в Израиле. Его считают уникальным также и-за размера - меньше монеты.

Объект датируют девятым или восьмым веками до нашей эры - почти за 2000 лет до рождения Иисуса Христа.

Передняя часть амулета сделана в виде скарабея или навозного жука, имеющего прочную связь с египетским богом. Само название "скарабей" переводится как "рождение" или "тот, кто рождает". Согласно древнеегипетскому мифу, скарабей был проявлением бога Солнца Ра, одного из главных богов-создателей.

"Эта связь между богом-творцом и жуком возникла из-за неправильного толкования египтян. Наблюдая за жуком, катящим из шара овечьего навоза, куда самка отложила свое яйцо, они интерпретировали это как акт спонтанного самотворения. Жук, который катил шар из навоза, считали олицетворением бога Солнца, который катит Солнце по небу", - сказал египтолог доктор Дафна Бен-Тор.

Сами амулеты стали символом возрождения в мире мертвых. Их часто использовали для погребения, они якобы сопровождали умерших в загробную жизнь.

Найденный амулет теперь включен в коллекцию Национальных сокровищ Израиля.

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