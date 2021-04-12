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Победитель в Беларуси уже известен

  • 12.04.2021, 11:54
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Победитель в Беларуси уже известен
фото: Андрей Покумейко

Время работает на тех, кто выступает на стороне будущего.

Главный редактор молодежного издания 34mag.net Антон Кашликов в комментарии для немецкой волны отметил, что обе стороны противостояния в Беларуси хотят взять друг друга измором:

— Режим надеется, что у народа истощатся силы и вера в себя. Народ справедливо предполагает, что у режима закончатся деньги. Даже ябатьки (те из них, которые способны на незамысловатые логические заключения) уже чувствуют, что ничто не вечно под красно-зеленой луной.

Целая страна, замершая в подвешенном состоянии, в крайне неудобной позе. В ожидании кульминации и развязки. Так вот, к чему нас приближает каждый новый прожитый день? За эти месяцы было написано много умных колонок, высказано немало точных наблюдений и подходящих метафор. Но главной из них мне кажется образ, в котором ситуация в Беларуси представляется сражением, где прошлое изо всех сил не хочет уступать будущему. В этом можно увидеть что-то язычески-наивное, но в подобном противостоянии всегда известен победитель. Поэтому, как бы не упиралась дырявая система, время работает на тех, кто выступает на стороне будущего. Главное, не тратить его впустую.

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