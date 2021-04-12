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Израильский медик: Может прийти вирус существенно опаснее, чем COVID-19

  • 12.04.2021, 12:06
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Израильский медик: Может прийти вирус существенно опаснее, чем COVID-19

Мир безвозвратно изменился.

Общество и правительства государств должны изменить свое отношение к врачам и здравоохранению, либо начнут происходить грустные эксцессы. Об этом в интервью изданию "Гордон" рассказал медицинский директор Первого медцентра Тель-Авива Юрий Раньков.

"Люди хотят все забыть и войти в привычную колею. Но я думаю, мир безвозвратно изменился. Даже тот, кто уже получил вакцину, через восемь месяцев окажется беззащитным перед коронавирусом. Мы надолго в этой истории с ношением масок, социальной дистанцией, личной гигиеной, необходимостью следить за уровнем антител. Это не последний вирус, который бросил нам вызов. Это не последняя пандемия. И следующая может оказаться на порядок тяжелее. Может прийти вирус существенно более вирулентный, чем коронавирус. Эпидемиологи предрекают нам такой сценарий за счет изменения климата и увеличения популяции людей", – заявил Раньков.

По его мнению, людям нужно изменить отношение к своему здоровью.

"Я думаю, в ближайшем будущем изменится несколько вещей. Во-первых, отношение к собственному здоровью, во-вторых, – общественный заказ на ответственность. Общество становится менее толерантным к пренебрежению здоровьем", – сказал доктор.

Он отметил, что всем государствам следует уделять больше внимания развитию здравоохранения.

"Как я слышал, на пространстве бывшего СССР престиж медицинской профессии сильно упал. По моему мнению, либо общество и правительства этих стран изменят отношение к врачам и здравоохранению, либо начнут происходить грустные эксцессы. Недостаточный уровень подготовки медиков и недофинансирование отрасли приведут к крайне нежелательным последствиям. Нам очень повезло, что вирус не настолько вирулентный, что быстро удалось создать вакцину, что весь мир объединился в поисках выхода. Но этого все еще недостаточно. Если мы не извлечем уроки и не будем развивать национальные системы здравоохранения, международное медицинское сотрудничество, впереди нас ждут большие трудности", – подчеркнул Раньков.

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