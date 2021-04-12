Петра Прокоповича лишили последней должности

Петра Прокоповича лишили последней должности16
- 12.04.2021, 12:15
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На время его руководства Нацбанком Беларуси пришлась деноминация, крупный финансовый кризис и две девальвации.
Экс-глава Национального банка Беларуси Пётр Прокопович лишился должности главы наблюдательного совета БПС-Сбербанка — одного из крупнейших по активам банков страны. Собрание акционеров банка состоялось в конце марта. Тогда же был обновлён состав наблюдательного совета, передает «Еврорадио».
Это была последняя официальная должность, которую занимал 78-летний «ветеран белорусской монетарной политики».
Прокопович возглавлял наблюдательный совет БПС-Сбербанка с 2015 года. Туда он был назначен после отставки с поста вице-премьера. Новым главой наблюдательного совета выбран Тимур Козинцев — старший вице-президент Сбербанка, акционера БПС-Сбербанка с долей в 98,43%.
Национальный банк Прокопович возглавлял с 1998 по 2011 год. На время его руководства регулятором пришлась деноминация, крупный финансовый кризис и две девальвации. В разное время Прокопович также работал помощником Лукашенко, в администрации диктатора, «депутатом», занимал должность в правительстве.