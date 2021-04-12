Поздравьте политзаключенного Андрея Войнича с днем рождения

Поздравьте политзаключенного Андрея Войнича с днем рождения1
- 12.04.2021, 12:16
Активист «Европейской Беларуси» нуждается в вашей солидарности.
Как сообщает ПЦ "Весна", 15 апреля отмечает день рождения Андрей Войнич.
Андрей — активист "Европейской Беларуси", ранее был одним из участников движения "Зубр". За свою оппозиционную деятельность, за участие в мирных акциях протеста, он неоднократно подвергался репрессиям со стороны властей: давлению, штрафам и административным арестам.
Андрей Войнич был задержан 25 сентября. Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса: "Участие в массовых беспорядках".
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— СИЗО-1. 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2
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