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Поздравьте политзаключенного Андрея Войнича с днем рождения

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  • 12.04.2021, 12:16
Поздравьте политзаключенного Андрея Войнича с днем рождения
Андрей Войнич

Активист «Европейской Беларуси» нуждается в вашей солидарности.

Как сообщает ПЦ "Весна", 15 апреля отмечает день рождения Андрей Войнич.

Андрей — активист "Европейской Беларуси", ранее был одним из участников движения "Зубр". За свою оппозиционную деятельность, за участие в мирных акциях протеста, он неоднократно подвергался репрессиям со стороны властей: давлению, штрафам и административным арестам.

Андрей Войнич был задержан 25 сентября. Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса: "Участие в массовых беспорядках".

Адреса для писем:

— СИЗО-1. 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2

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