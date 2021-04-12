Нефтяной тупик мировой бензоколонки Военно-политический обозреватель Александр Коваленко

12.04.2021, 12:19

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В 2030-х Россия впервые станет не экспортером нефти.

О том, что Россию ожидает в скором времени исчерпание ее экспортных возможностей на рынке нефти, говорится уже не первый год. Да и я, неоднократно посвящал своим материалы именно этой тематике, обращая внимание как на истощение доступных в РФ нефтяных месторождений, так и на невозможность освоения новых.

И вот, на прошлой неделе об этом вновь заговорили, причем не эксперты и аналитики из других стран, а непосредственно в стенах Роснедр. Правда, заговорили с присущим для россиян фаталистичным оптимизмом.

Так глава Роснедр Евгений Киселев заявил, что рентабельных запасов нефти в России хватит на 19 лет, а общие запасы будут доступны еще следующие 58 лет.

В принципе, с одной стороны звучит довольно оптимистично и про 19 лет и про 58 лет, но так ли это на самом деле. Ведь среднестатистическому россиянину сложно понять, что такое рентабельные запасы и, что такое общие запасы.

Собственно, на самом деле все очень просто и по мере постижения этой простоты, должно стать понятным то, что ничего хорошего Россию не ждет не через 19 лет, не, тем более через 58 и вот почему.

Когда речь заходит о рентабельных запасах, то говорится о тех, которые в процессе добычи, обработки сырья и его продажи, будут приносить прибыль.

Например, чтобы добывать нефть в Арктике, и при этом данная добыча была бы рентабельной, приносила прибыль, цена на нефть должна быть около $120 за баррель. Если же цена ниже, то добыча не рентабельная и тогда добывающая компания несет убытки, просто добывая нефть.

Правда, с месторождениями в Арктике, которые относятся к труднодоступным, все не так просто еще и потому, что для их освоения необходимы технологии, которых у России нет. А в целом по России труднодоступных месторождений, для которых нужны высокие цены на нефть и технологии около 2/3.

Но, что же до тех, что доступных? А тут все еще печальнее, ведь практически все они истощены.

Например, в отчете Минприроды РФ «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2016-17 гг» черным по белому сообщалось, что за 2 года в РФ не было введено в эксплуатацию ни одного крупного месторождения нефти или газа. При этом истощение месторождений на Урале превысило 70%, в Западной Сибири — более 50%. Разработка перспективных месторождений на арктическом шельфе, таких, как Южно-Приновоземельском, Поморском, Северо-Поморском-1, Северо-Поморском-2, Русском, Западно-Матвеевском, Восточно-Сибирском участках и Киринском газоконденсатном месторождении на шельфе Охотского моря, из-за отсутствия технологий и соответствующего финансирования остановлена.

Затем было сообщено о том, что месторождения Самотлорское и Приобское, практически истощены. То, что сейчас на них извлекается на поверхность, лишь на 10% представляет собой нефть, а все остальное это вода, грязь и прочие примеси.

Но даже те месторождения, на которых имеется рентабельная добыча не всегда рентабельны. Дело в том, что многие из них осваивались еще в бытность СССР и для этого использовались технологии прошлого века, что уровень рентабельности делает крайне высоким. Например, по России есть месторождения, на которых добыча рентабельна лишь, когда цена на нефть превышает $45-$47 за баррель. А мы не так давно были свидетелями того, как цены на нефть падали ниже $20 за баррель.

При этом на данных месторождениях Россия не могла при столь катастрофическом падении цен остановить добычу. Ведь из-за давности их разработки и степени истощенности, заново запустить добычу, когда бы цены стабилизировались, было бы уже невозможно.

А потому, когда говорится о рентабельных месторождениях на 19 лет, то говорится с погрешностью, что в любой момент, эта рентабельность может сократиться до 10 лет, 5 лет или перестать существовать уже буквально завтра.

Кроме того, Россия уже в ближайшее время начнет демонстрировать падение добычи нефти, а к середине 2030-х по мнению российских экспертов добыча нефти в стране упадет на 40%, по мнению западных аналитиков – более чем на 50%.

Фактически, в 2030-х Россия впервые станет не экспортером нефти, а, не исключено, что даже импортером, ведь на тот момент она будет добывать объемы, с трудом обеспечивающие ее внутренние потребности.

Вот такой фаталистичный оптимизм.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, «Информационное сопротивление»

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