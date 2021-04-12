Под Бобруйском съехавшую в кювет машину тушили березовым соком 1 12.04.2021, 12:30

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Водителя выбросило в окно.

Сегодня вечером на подъезде к Бобруйску автомобиль вылетел с дороги и несколько раз перевернулся. Водителя выбросило в окно, но он остался жив. В первые минуты после аварии на месте оказался наш читатель Максим — он и рассказал, что произошло, пишет onliner.by.

— Слетел прямо перед нами, было это примерно в 18:50, — говорит Максим. — Самого съезда в кювет мы не видели, заметили только столб пыли и что-то взлетевшее вверх. Там коварный поворот, с виду плавный, но есть крутой изгиб. Дальнобойщики, которые видели момент ДТП, рассказали, что он перевернулся с капота на багажник не меньше четырех раз. Водителя выкинуло в заднее окно, но подушки сработали. Стрелка спидометра была на 135—140 километрах в час.

По словам читателя, сам водитель был жив и даже без видимых серьезных травм. Максим сказал, что попросил водителя не двигаться, пока он сам и другие очевидцы тушили машину.

— Потушили быстро, спасибо всем, кто помог. А таких было много, даже принесли банку березового сока, когда кончились огнетушители, — рассказал читатель. — Главное, человек жив. Машине конец, мотор вырвало, как и колеса. Потом водителя увезли в больницу, а на месте остался экипаж ГАИ.

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