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Ученые обнаружили на Корсике загадочный некрополь времен поздней Римской империи

  • 12.04.2021, 12:41
Ученые обнаружили на Корсике загадочный некрополь времен поздней Римской империи
иллюстрационное фото

Свидетельства существования поселений в этом регионе датируются еще 1000 годом до нашей эры.

Археологи обнаружили некрополь времен поздней Римской империи недалеко от церкви в поселке Л’Иль-Рус на Корсике. Как сообщает The History blog (перевод — zn.ua), ученые обнаружили около 40 захоронений, которые были высечены в скале.

Большая часть могил была амфорными захоронениями, то есть, в роли гробов выступали большие амфоры. Встречались также «черепичные» захоронения, в которых части переработанной черепицы укладывали сверху на покойных.

По словам исследований, свидетельства существования поселений в этом регионе датируются еще 1000 годом до нашей эры. После падения финикийского Тира поселение перешло под власть Карфагена. В 238 году до нашей эры Корсика перешла под власть Римской империи, а город Агилла превратился в римский город Рубиго Рочега на последующие 600 лет.

После падения Западной Римской империи город фактически забросили, его использовали рыбаки и контрабандисты. В середине XVIII века здесь основали поселок Л’Иль-Рус. Археологам удалось найти не так много финикийских и римских поселений в этом регионе, новое открытие стало первым подтверждением того, что в прошлом на месте Л’Иль-Рус располагался римский город.

Обнаружение некрополя подтверждает, что у римского города были сильные связи с Северной Африкой. Амфоры, обнаруженные в захоронениях, в основном производились в Карфагене, который был одним из основных поставщиков оливок и вина на Корсику в IV веке до нашей эры.

Ученым не удалось найти в некрополе погребальный инвентарь или приношения. Тела покойных хоронили головой на запад, но скелеты сохранились в плохом состоянии, а гробницы были повреждены в результате застройки региона в ХІХ веке. В 1893 году здесь возвели Церковь непорочного зачатия, для строительства которой выровняли склон холма.

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