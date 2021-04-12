закрыть
12 апреля 2021, понедельник, 15:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Балтийские страны впервые полностью отказались от электроэнергии из России

4
  • 12.04.2021, 12:53
  • 2,948
Балтийские страны впервые полностью отказались от электроэнергии из России

Страны будут синхронизироваться с энергосетями Европы.

Балтийские страны впервые полностью отказались от электроэнергии из РФ на время испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва), намеченному на 2025 год.

Об этом сообщает "Коммерсант".

Отмечается, что Латвия без объяснения причин прекратила коммерческий импорт из РФ на два дня, 8 и 11 апреля. В то же время проводилось тестовое отключение ЛЭП между Беларусью и Литвой.

В итоге цены на электроэнергию в европейской части РФ просели, в Литве же спотовые цены, наоборот, выросли.

Напомним, в 2019 году было принято решение об отказе стран Балтии от электроэнергии Беларуси и России и их синхронизации с энергосетями Европы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Добазарился
Добазарился Ирина Халип
Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина
Революция обязывает
Революция обязывает Леонид Невзлин
Невозможное возможно
Невозможное возможно Екатерина Снытина