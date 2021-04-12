закрыть
12 апреля 2021, понедельник, 15:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Возмездие настигнет неотвратимо

10
  • Telegram-канал «Минская Семибоярщина»
  • 12.04.2021, 12:58
  • 4,592
Возмездие настигнет неотвратимо
фото: nn.by

Достанем всех.

Прошло пять месяцев со дня трагедии. Именно эти люди виновны в гибели Романа Бондаренко и тех, о ком мы знаем и пока еще нет.

Они, под руководством своего главаря Лукашенко, организовали кровавый политический шабаш в миролюбивой Беларуси. Каждому из них воздастся за содеянное. Достанем всех. Под суд пойдут все до единого каратели и их пособники. Вина организаторов особая, с отягчающими. Как будет звучать для них приговор: «повинен в смерти» или «повинен смерти» - это по закону определит Народный трибунал! Возмездие настигнет неотвратимо.

Telegram-канал «Минская Семибоярщина»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Добазарился
Добазарился Ирина Халип
Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина
Революция обязывает
Революция обязывает Леонид Невзлин
Невозможное возможно
Невозможное возможно Екатерина Снытина