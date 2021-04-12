Возмездие настигнет неотвратимо 10 Telegram-канал «Минская Семибоярщина»

12.04.2021, 12:58

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фото: nn.by

Достанем всех.

Прошло пять месяцев со дня трагедии. Именно эти люди виновны в гибели Романа Бондаренко и тех, о ком мы знаем и пока еще нет.

Они, под руководством своего главаря Лукашенко, организовали кровавый политический шабаш в миролюбивой Беларуси. Каждому из них воздастся за содеянное. Достанем всех. Под суд пойдут все до единого каратели и их пособники. Вина организаторов особая, с отягчающими. Как будет звучать для них приговор: «повинен в смерти» или «повинен смерти» - это по закону определит Народный трибунал! Возмездие настигнет неотвратимо.

Telegram-канал «Минская Семибоярщина»

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