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Белорусская легкоатлетка дисквалифицирована за употребление допинга

  • 12.04.2021, 13:00
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Белорусская легкоатлетка дисквалифицирована за употребление допинга

В ее крови обнаружено запрещенное вещество лигандрол (LGD-4033).

Легкоатлетка Екатерина Гнедько дисквалифицирована на четыре года за употребление запрещенного вещества, такая информация размещена на сайте НАДА, передает «Прессбол».

В ее крови обнаружено запрещенное вещество лигандрол (LGD-4033) — препарат для ускорения роста сухой мышечной массы и увеличения силовых показателей. Легкоатлетка специализировалась на спортивной ходьбе.

Результаты Гнедько аннулированы с 3 октября 2020 года. Срок дисквалификации отсчитывается с 12 февраля 2021 года и продлится по 11 февраля 2025 года.

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