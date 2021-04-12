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Медики рассказали, как отличать вредные жиры от полезных

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  • 12.04.2021, 13:05
  • 1,996
Медики рассказали, как отличать вредные жиры от полезных

Специалисты советуют всегда проверять на пищевой этикетке калорийность продуктов.

Во всем мире в последнее время люди много слышат о том, насколько полезно правильное питание. Однако что именное в него входит, представление имеют немногие, пишет сайт medicina.ua.

Проведенный опрос среди 1000 представительниц прекрасного пола независимыми экспертами из агентства по пищевым стандартам показал, что степень их осведомленности о правильном питании очень низкая, всего 35% из общего числа опрошенных.

Женщинам было предложено ответить на такие вопросы, как, например, которая часть дневного рациона должна состоять из жира, для чего вообще необходимо его употребление и какой из жиров является самым опасным. В результате, правильный ответ знали немногие.

А верный ответ – очень прост: жир необходим для хорошего здоровья. Дело в том, что он способствует усвоению витаминов А, D, Е и К и бережет кожу от сухости, шелушения. А вот гидрогенизированные, или транс-жиры, опасны для здоровья в любом виде. Они резко увеличивают риск сердечных заболеваний и засоряют артерии.

Поэтому, диетологи советуют всегда проверять на пищевой этикетке калорийность продукта, так как такой подход поможет сделать здоровый выбор, который будет благотворно влиять и на ваше здоровье, и на вашу талию.

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